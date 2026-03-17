Meteo, colpo di coda dell'inverno e goccia fredda in sull'Italia: neve a quote basse e calo delle temperature

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Angela Bruni 17 marzo 2026 a

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Un vortice depressionario attivo sul Mediterraneo meridionale continua a portare maltempo al Sud Italia e sulla Sicilia, con piogge e temporali, mentre al Centro-Nord prevalgono condizioni più stabili e miti. Nei prossimi giorni è atteso un cambio di circolazione: l'alta pressione si sposterà verso il Nord Europa favorendo l'arrivo di aria fredda da est. Una goccia fredda interesserà l'Italia portando un deciso calo delle temperature e nuove precipitazioni, soprattutto su Adriatico e Sud, con neve fino a quote basse. Secondo gli ultimi aggiornamenti del Centro Meteo Italiano nel weekend il tempo tenderà a migliorare, ma il clima resterà freddo con valori sotto media e possibili temporali pomeridiani su Alpi e Appennino. Per la fine di marzo si intravede un possibile ritorno dell'alta pressione, anche se la tendenza resta ancora incerta.

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Previsioni meteo per oggi.

AL NORD - Al mattino cieli sereni o poco nuvolosi; al pomeriggio isolati piovaschi sulle regioni di nord-est e neve sulle Alpi dai 1200-1400 metri. In serata e in nottata nuvolosità medio-alta in transito a partire dai settori nord-occidentali; neve sui rilievi dai 900-1200 metri.

AL CENTRO - Al mattino ampi spazi di sereno sulle regioni tirreniche, piogge sparse sulle coste di Marche e Abruzzo. Al pomeriggio tempo in miglioramento con cieli sereni o poco nuvolosi; in serata e in nottata nuvolosità irregolare in transito, con precipitazioni sparse sui settori adriatici e neve fino a quote alto-collinari in Appennino.

AL SUD E SULLE ISOLE - Al mattino cieli coperti con piogge sparse sulle regioni peninsulari e sulla Sicilia, sereno sulla Sardegna. Al pomeriggio non sono previsti cambiamenti sostanziali. In serata e in nottata precipitazioni che persistono su Puglia, Calabria e Sicilia orientale, variabilità asciutta altrove. Temperature minime in generale diminuzione; massime in calo al centro-nord, stabili o in aumento al sud.

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Previsioni meteo per domani.

AL NORD - Al mattino molte nubi su tutte le regioni con precipitazioni su Emilia Romagna e Nord-Ovest, neve fino agli 800 metri in Appennino e oltre i 900-1000 metri sulle Alpi. Al pomeriggio ancora maltempo sulla Romagna e residui fenomeni sulle Alpi occidentali, quota neve in lieve rialzo. In serata e in nottata atteso un miglioramento con tempo più asciutto.

AL CENTRO - Al mattino maltempo sul versante adriatico con neve fin verso i 700-800 metri, variabilità asciutta altrove. Al pomeriggio fenomeni in sconfinamento anche sul Lazio, quota neve in lieve rialzo. In serata e in nottata insiste il maltempo tra Abruzzo e Marche con neve oltre i 900-1000 metri, migliora sul versante tirrenico con schiarite.