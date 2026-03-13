Clicchi sul sito del voto fuori sede e spunta la propaganda Avs per il No

All'indirizzo web «votofuorisede.it» si «nasconde» un vero e proprio manifesto politico contro la riforma della Giustizia

Un chiodo fisso, un autentico tormento. La convinzione (errata) di essere di fronte alla battaglia per la sopravvivenza della democrazia. E, per questo, di essere pronti a tutto, anche ad andare oltre le comuni regole di buon senso e di rispetto per gli avversari. La sinistra è disposta a tutto pur di non riformare la giustizia e di mantenere il terzo potere in mano alle correnti. Il nostro giornale lo sta raccontando da settimane. Ma la vicenda nella quale ci siamo imbattuti ieri ha davvero dell'incredibile. E così, anziché argomentare nel merito per convincere i cittadini a scegliere la legittima opzione del «no» al referendum, la magica coppia del gol di Avs, Angelo Bonelli e Nicola Fratoianni, hanno preferito fare campagna elettorale sotto le mentite spoglie di un presunto servizio rivolto ai «fuori sede» (con tanto di dominio dedicato). Basta andare infatti su internet e cliccare l'indirizzo web http://votofuorisede.it per avere un'incredibile sorpresa. Non si tratta infatti di un portale dedicato ai lavoratori e agli studenti che vivono in una metropoli ma hanno ancorala residenza nella propria cittadina di origine.

È, a tutti gli effetti, un sito del movimento politico che ha portato a Bruxelles Ilaria Salis e Mimmo Lucano. «Oggi più che mai è fondamentale permettere, agevolare e stimolare la partecipazione delle cittadine e dei cittadini alla vita democratica del Paese - si legge nel sito - Eppure, nonostante le richieste, le proposte e le iniziative che abbiamo messo in campo come Alleanza Verdi e Sinistra, il governo Meloni continua a non consentire il voto fuori sede. Tante e tanti rischiano così di non potersi esprimere sul referendum costituzionale. Per questa ragione, come Alleanza Verdi e Sinistra, fortemente impegnati nella campagna per il No, abbiamo deciso di metterci nuovamente a disposizione delle cittadine e dei cittadini, riservando i nostri posti come rappresentanti di lista per consentire anche a chi è fuori sede di votare. Per partecipare è sufficiente registrarsi compilando il modulo al link seguente. Sarete successivamente contattati dai nostri referenti sul territorio per definire la documentazione necessaria e diventare rappresentanti di lista di Avs». Evidentemente i nipotini di Carlo Marx hanno dimenticato come sia stata proprio la Meloni ad aver avviato le prime sperimentazioni del voto fuori sede che consentiranno, nei prossimi mesi, di rendere stabile questa modalità. «Sarebbe interessante sapere se, oltre ad essere ricontattati ea ricevere la documentazione per svolgere il ruolo di rappresentante di lista, gli interessati si vedono recapitare anche altro, magari la tessera di partito – ha ricordato il consigliere comunale di Fdi a Firenze, Matteo Chelli. A sinistra urlano, sbraitano, ma non combinano niente. Il governo lavora e costruisce. La differenza sta tutta qui».