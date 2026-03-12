Milano, Meloni al Teatro Parenti esorta al Sì per il referendum

12 marzo 2026 a

Intervenendo dal Teatro Parenti di Milano sul referendum della Giustizia, previsto per il prossimo 22-23 marzo, la premier Giorgia Meloni ha ribadito la necessità di votare Sì per la riforma. "Se non amate questo governo ma condividete la riforma, io consiglio di votare sì anche se il governo non vi piace. Tra un anno, quando si andrà a votare alle elezioni politiche, avrete comunque l'occasione di mandare a casa il governo - ha detto la presidente del Consiglio - Però intanto, indipendentemente da chi guiderà il prossimo governo, avrete portato a casa una giustizia riformata: più giusta, più efficiente, più meritocratica e più libera. Se invece voi votate no, vi tenete questo governo e vi tenete pure una giustizia che non funziona. Non mi pare un affarone".

Questa riforma "non serve al governo" ma "a tutti i cittadini, anche quelli che non mi votano e a quelli che mi detestano". Di qui l'appello: "Se non passa stavolta, molto probabilmente noi non avremo un'altra occasione. E allora ci ritroveremo correnti ancora più potenti, magistrati ancora più negligenti che fanno carriera, decisioni ancora più surreali sulla pelle dei cittadini, che incideranno sulla vostra vita ogni giorno". A chiusura del discorso, la premier ha esortato a non voltarsi dall'altra parte: "Non stavolta. Non restate a casa. Non disinteressatevi".