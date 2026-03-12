Milano, a processo 4 manager di Amazon: presunta evasione

12 marzo 2026 a

Per la mancata modifica dell'algoritmo ritenuto "indifferente" agli obblighi fiscali e doganali dell'Unione Europea, che ha comportato dal 2019 al 2021 una presunta evasione dell'Iva di circa un miliardo e 200 milioni di euro, la Procura di Milano ha chiesto il processo per 4 manager della Amazon Eu sarl. Lo scorso dicembre, il colosso dell'e-commerce si era impegnato a pagare all'agenzia circa 527 milioni di euro, ribadendo l'infondatezza delle accuse di evasione, ma per la Procura di Milano la questione non è chiusa: il suo sistema consentirebbe agli operatori di mettere in vendita la propria merce senza pagare l'Iva. Le imputazioni sono di dichiarazione fraudolenta, che avrebbe provocato un'evasione fiscale da 1,1 miliardi di euro.

Secondo le indagini del pm Elio Ramondini, condotte dalla Guardia di finanza di Monza, la società avrebbe, in qualità di debitore d'imposta, omesso o trasmesso in modo incompleto i dati dei fornitori di merci di beni venduti a distanza tramite marketplace. La richiesta di processo, firmata dal pm Elio Ramondini, è sul tavolo del gup Tiziana Landoni che dovrà fissare l'udienza preliminare.