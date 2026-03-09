Referendum, video della Meloni: "Liberare magistrati dalla politica"

09 marzo 2026 a

a

a

A due settimane dal voto sul Referendum, la premier Giorgia Meloni ha pubblicato un video di quasi 14 minuti in merito alla riforma della Giustizia con lo scopo di "fare chiarezza" e "rispondere alle banalizzazioni e alle troppe bufale messe in circolazione". La presidente del Consiglio ha poi ribadito che l'esito della consultazione non inciderà in alcun modo sulla tenuta dell'esecutivo e quindi in caso di sconfitta "il governo non si dimetterà". Di qui il consiglio "a non cadere nella trappola". La Meloni ha infatti insistito sul punto: "Gli italiani che vogliono mandarci a casa possono farlo tranquillamente fra un anno, ma oggi si vota sulla giustizia, non sulla politica". E al fronte del No, risponde: "Dicono che la riforma rischi di indebolire il potere giudiziario rafforzando il controllo che l'esecutivo, quindi il governo, la politica, può esercitare su di esso. Voglio essere chiara: siamo quasi alla fantascienza. Questa è una menzogna, perché la riforma fa l'esatto contrario ed è stata fatta anche per liberare i magistrati dal controllo della politica".

Non è mancata la critica all'opposizione: "Il vero problema che ha la sinistra con questa riforma è che noi liberiamo i magistrati da quel controllo e da quel condizionamento perché la sinistra ha sempre usato la giustizia quando non riusciva a vincere le elezioni e questa riforma rompe quel meccanismo". Dopo aver sottolineato che "nella gran parte dei paesi europei la separazione delle carriere già esiste", la premier ha poi rimarcato che "una volta tanto siamo noi che vogliamo avvicinare l'Italia all'Europa" ma la sinistra "si oppone a qualsiasi forma di modernizzazione di questa nazione".

Insomma, l'obiettivo è quello di riuscire finalmente "a correggere" tutte quelle "storture" mai toccate "in 80 anni di storia repubblicana". Meloni continua: "Abbiamo riformato il Parlamento, il governo, la Pa, le Regioni, la giustizia mai in modo sostanziale perché a ogni tentativo la reazione è stata totalmente sproporzionata. E il risultato è stata una magistratura che ha perso molta della sua autorevolezza, ma anche della sua efficacia. La riforma interviene esattamente su questo".

La riforma è quindi "sacrosanta", di "puro buon senso" e "riguarda tutti gli italiani". Perciò l'invito: " Votate pensando a cosa sia meglio per voi e per i vostri figli, non a cosa sia meglio per il governo". La premier sarà a giovedì sarà a Milano per partecipare a un evento del partito di via della Scrofa a sostegno della separazione delle carriere e spinge dunque affinché "si vada a votare e che si voti Sì" per "liberare la magistratura dalla politica e renderla più autorevole e più meritocratica".