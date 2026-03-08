Morte Domenico, l'inchiesta può allargarsi: spunta un secondo trapianto di cuore fallito su una bimba

Foto: Ansa

La morte del piccolo Domenico potrebbe non essere il solo trapianto di cuore fallito per un sospetto errore tecnico e l'inchiesta si allarga. Un altro caso datato 2021 infatti potrebbe allargare l'indagine degli inquirenti relativa a ciò che è avvenuto al piccolo di due anni morto all'ospedale Monaldi di Napoli, dopo giorni di calvario. Nel bel mezzo delle indagini infatti l'avvocato della famiglia Caliendo, Francesco Petruzzi, ha rivelato che un'altra coppia lo ha contattato per un caso analogo: "un altro trapianto di cuore con esito negativo e stiamo continuando con le nostre indagini difensive per far emergere tutta la verità su quanto successo a Domenico Caliendo". Il nuovo caso riguarderebbe una bambina deceduta 5 anni fa a causa di una crisi di rigetto. I genitori avrebbero scelto di farsi avanti e ricercare verità, spinti proprio dalla vicenda di Domenico e dalle analogie riscontrate tra i due casi.

"Anche in questo caso, durante i primi colloqui mi hanno riferito comportamenti anomali da parte di alcuni medici" ha spiegato l'avvocato Petruzzi. In più, come ricostruito da Open Online, ci sarebbe un elemento comune ai due casi: l'uso di un box frigo di vecchia generazione per il trasporto degli organi, a dispetto delle linee guida del Centro nazionale trapianti che dal 2018 prevedono l'uso di contenitori con termostato.

San Camillo senza box per trasportare organi

Nel frattempo l'azienda ospedaliera dei Colli, al centro delle indagini degli inquirenti, sta correndo al riparo annunciando l'arrivo nel reparto di un'équipe d'eccellenza direttamente dall'ospedale Bambino Gesù di Roma. Un cardiochirurgo, un anestesista, un infermiere ferrista e un perfusionista saranno infatti distaccati stabilmente a Napoli per garantire la continuità delle operazioni proprio durante l'inchiesta.