Famiglia nel bosco, il tribunale: "Via la madre e separare i minori"

Il tribunale per i minorenni dell'Aquila ha deciso di allontanare la mamma dei bambini del bosco dalla casa-famiglia e di separare anche i minori. A confermarlo, l'avvocato Marco Femminella prima di entrare nella struttura domestica dove oggi è in programma la perizia psicologica sui bambini. "C'è un'ordinanza di un tribunale che ha una sensibilità talmente alta che noi abbiamo apprezzato che, in pieno svolgimento della consulenza ha deciso di allontanare i bambini e separare la madre", ha detto il legale che, visibilmente irritato dalla decisione dei giudici, affonda: "Probabilmente questa consulenza, avrebbe detto Andreotti, non andava bene come stava andando, così l'abbiamo interrotta".

Non è chiaro a questo punto se i test psicologici sui minori saranno effettuati nella struttura protetta o se, invece, in un altro luogo, come inizialmente chiesto anche dallo stesso team legale che segue la coppia anglo-australiana. La perizia è in programma oggi e domani.