La Stampa cambia editore, Gedi vende al Gruppo Sae

Il Gruppo Editoriale Gedi comunica di aver firmato un contratto preliminare per la cessione del quotidiano La Stampa alla Società Editoriale Altamarea (Sae), con cui era in trattativa da gennaio. Il passaggio segna quindi l’uscita di Gedi, controllato da Exor di John Elkann, dalla proprietà dello storico giornale torinese. “La cessione - spiega Gedi in una nota - comprende anche le testate collegate, le attività digitali, il centro stampa, la rete commerciale per la raccolta pubblicitaria locale, nonché le attività di staff e di supporto alla redazione. L’acquisizione avverrà attraverso un veicolo di nuova costituzione, controllato dal gruppo Sae nel quale si prevede anche l’ingresso di investitori legati al territorio del Nord-Ovest”.

Cosa prevede l’accordo

Il contratto, firmato il 4 marzo, diventerà effettivo entro il primo semestre dell’anno. Il 5 marzo si terrà un incontro tra l’azienda e i giornalisti del quotidiano torinese per definire ulteriori dettagli. “L’esperienza maturata dal Gruppo Sae, che opera nei settori dell’informazione e dei servizi di comunicazione a livello nazionale – prosegue la nota – costituisce una solida base per la realizzazione di un progetto editoriale sostenibile e di lungo termine. Il progetto mira a garantire continuità nel posizionamento storico della testata, preservandone l’indipendenza editoriale e il profondo legame con il suo territorio”. Il gruppo Sae, gestito dall’imprenditore Alberto Leonardis, è già proprietario di altre testate, tra cui: La Provincia Pavese, Il Tirreno, La Nuova Sardegna, La Nuova Ferrara, La Gazzetta di Modena e La Gazzetta di Reggio.