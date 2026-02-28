Medio Oriente, Meloni in contatto con i leader: sostenere ogni allentamento della tensione

28 febbraio 2026 a

a

a

Alta tensione dopo l'offensiva di Usa e Israele in Iran. "Alla luce degli ultimi sviluppi in Medio Oriente, il Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha presieduto questa mattina una conferenza telefonica, cui hanno preso parte il Vicepresidente e Ministro degli Esteri Antonio Tajani, il Vicepresidente Matteo Salvini, il Ministro della Difesa Guido Crosetto, i Sottosegretari Alfredo Mantovano e Giovanbattista Fazzolari e i vertici dell'Intelligence. Nel corso della conversazione è stata analizzata la situazione nel suo complesso, a partire dalla sicurezza dei cittadini italiani presenti in Medio Oriente", si legge in una nota di Palazzo Chigi.

Il Governo, continua il comunicato, "invita tutti i connazionali alla massima prudenza e a seguire con attenzione le indicazioni fornite dalle Ambasciate d'Italia nella regione e dalla Farnesina. In questo momento particolarmente difficile l'Italia rinnova la propria vicinanza alla popolazione civile iraniana che con coraggio continua a richiedere il rispetto dei suoi diritti civili e politici". Il Presidente del Consiglio. Giorgia Meloni, "si terrà in contatto con i principali alleati e leader della regione già a partire dalle prossime ore per sostenere ogni iniziativa che possa condurre a un allentamento delle tensioni".