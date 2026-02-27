Tram deraglia a Milano, almeno otto feriti gravi

Redazione 27 febbraio 2026 a

Vigili del fuoco in azione, in questo momento in viale Vittorio Veneto, a Milano, per il deragliamento di un tram della linea 9. Cinque, in tutto, i mezzi inviati dalla sede centrale di via Messina, per un totale di 25 uomini. Secondo le prime informazioni, il convoglio, dopo essersi sganciato dalla linea ferrata per cause ancora in corso di accertamento, sarebbe andato a schiantarsi sulla vetrina di un negozio all'angolo tra viale Vittorio Veneto e Via Lazzaretto. Diversi i feriti segnalati, che stanno ricevendo le prime cure dal personale sanitario dell'Areu 118. Uno dei passeggeri sarebbe rimasto incastrato nel convoglio e si sta lavorando per estrarlo dalle lamiere.

Dicono i ben informati, almeno otto persone sono rimaste ferite in modo molto grave. Un'altra decina, invece, in modo leggero. Queste ultime già soccorse sul posto da chi dovere. Secondo fonti presenti sul luogo dell'incidente, alcune persone sono rimaste incastrate sotto il tram.