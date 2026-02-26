Livorno, irrompe nello studio di un commercialista e uccide un uomo: preso

Leggi il settimanale
Foto: Ansa

Omicidio a Livorno, in uno studio di commercialista in centro. Un uomo, Francesco Lassi, 56 anni, è stato accoltellato a morte in via Grande. L’omicidio sarebbe avvenuto nello studio del professionista ma non sarebbe quest’ultimo la vittima. Dalle prime informazioni raccolte l'aggressione è stata messa in atto da un uomo incappucciato, poi fuggito. Il presunto assassino, intorno alle 18:40, è stato arrestato dopo la fuga. Sul luogo dell'omicidio presente il medico legale, le indagini sono coordinate dal pubblico ministero Niccolò Volpe. L'uomo sarebbe stato fermato nell'area del porto grazie al contributo di un testimone.

