Oroscopo, il Cielo di Jupiter di mercoledì 25 febbraio 2026: tutti i segni

Foto: Il Tempo

Jupiter 25 febbraio 2026 a

a

a

Il Cielo di Jupiter: ecco l'oroscopo di mercoledì 25 febbraio 2026 per tutti i segni.

Ariete

È una giornata ideale per fare tanto, ma con un criterio: non vincerà chi corre di più, vincerà chi sceglie meglio dove mettere energia. Il vostro ottimismo sarà il faro. Marte vi rende combattivi e pronti a reagire, ma oggi la vera forza non è lo scontro: è la lucidità. Anche nelle situazioni più complicate, vedrete la luce e saprete come procedere. Mercurio vi aiuta a trovare la frase giusta, la mossa giusta, il tempo giusto. La Luna vi spinge a non perdere fiducia: se avete un ostacolo davanti, non è un muro, è una curva.

Toro

Non abbattetevi se il partner non comprende subito le vostre ambizioni. Venere vi rende più sensibili alle risposte degli altri, e potreste sentirvi poco sostenuti. Il Cielo vi suggerisce una strategia più efficace della chiusura: dialogo. Mercurio favorisce una conversazione sincera, concreta, senza orgoglio. Parlate di ciò che volete costruire, non di ciò che vi manca. Urano vi sostiene nella determinazione: non dovete convincere nessuno con la forza, dovete farvi capire con la verità.

Gemelli

Anche di fronte a sfide complesse, la vostra capacità di mantenere l’equilibrio vi condurrà alla soluzione. Mercurio, vostro pianeta guida, vi rende veloci, adattabili, intelligenti. La differenza, però, la farà la vostra tenuta emotiva: non saltate da un pensiero all’altro. Restate positivi e affrontate ogni situazione con fermezza. Marte vi dà grinta e vi chiede coerenza. Questo mercoledì è perfetto per risolvere, con eleganza, ciò che altri rimandano da giorni. È il giorno in cui si lavora sul serio, tutto si incastra e si decide.

Cancro

Una persona speciale potrebbe scuotere il vostro equilibrio emotivo. Il primo quarto di Luna vi rende particolarmente permeabili: sentite tutto, anche ciò che non viene detto. Oggi può bastare uno sguardo, un gesto, una frase, per spostarvi dentro. Il Cielo vi propone una via più alta: invece di farvi travolgere, usate questa scossa come occasione di consapevolezza. Analizzate i vostri sentimenti, approfondite la connessione, ma senza perdere voi stessi. Marte vi chiede coraggio emotivo e chiarezza. Mercoledì vi vuole maturi: non freddi, ma lucidi.

Leone

Chiunque incontri il vostro sguardo rimarrà colpito. La vostra presenza è magnetica, e oggi lo è ancora di più: Marte vi accende e vi rende intensi, Mercurio vi ridà brillantezza. Usate questa carica per stringere nuove amicizie o rinforzare legami esistenti. È un mercoledì in cui potete guidare una situazione, influenzare un gruppo, ottenere un sì importante. Ma il segreto è uno: non cercate attenzione, create valore. Quando portate luce, la gente vi segue naturalmente.

Vergine

Attenzione a non essere troppo loquaci. Mercurio vi rende mentalmente vivacissimi, e potreste avere la tentazione di spiegare troppo, correggere troppo, dire l’ultima parola. La Luna vi invita a un gesto più raffinato: ascoltare. Non è passività, è intelligenza relazionale. Soprattutto col partner o in un confronto delicato, la vostra forza sarà la misura. Marte vi sostiene nel pragmatismo: non dovete vincere una discussione, dovete costruire una soluzione. Mercoledì utile, se scegliete la sobrietà.

Bilancia

Potreste sentirvi ambivalenti, e questo può generare reazioni contrastanti negli altri. Il Cielo vi rende più sfumati, più emotivi, meno lineari. Mercurio, vi aiuta a fare chiarezza: basta scegliere parole più nette. Oggi il rischio non è sbagliare: è lasciare spazio ai malintesi. Se chiarite i vostri sentimenti, l’armonia torna subito. Marte vi dà energia per affrontare anche conversazioni che di solito rimandate. Mercoledì vi chiede una cosa sola: non cercate equilibrio fuori, createlo dentro.

Scorpione

Regalatevi qualcosa che rifletta la vostra unicità. Non è vanità: è identità. Marte vi rende più consapevoli del vostro valore e vi spinge a riaffermarlo. Un capo, un accessorio, un gesto che vi faccia sentire forti può diventare una dichiarazione silenziosa: “io ci sono”. Mercurio favorisce decisioni rapide e scelte mirate. Siete in una fase in cui anche l’immagine è energia. E quando lo Scorpione si sente centrato, diventa imprendibile.

Sagittario

È il momento di prendervi cura del vostro aspetto e della vostra immagine. Non per piacere agli altri, ma per riallineare esterno e interno. Marte vi spinge a uscire, muovervi, riprendere controllo. La Luna vi ricorda che la sicurezza è un muscolo: si allena. Dedicate tempo a voi stessi, perché sentirvi bene esteriormente migliorerà anche la vostra forza mentale. L’energia vi aiuta a fare scelte pratiche, veloci, efficaci. Questo mercoledì è perfetto per rimettervi in carreggiata con un gesto semplice ma decisivo.

Capricorno

Concentratevi sugli obiettivi a breve termine. Il Cielo oggi vi premia se smettete di preoccuparvi inutilmente per il futuro e iniziate a fare ciò che potete fare adesso. Marte vi dà disciplina e vi rende strategici. Saturno vi invita a non irrigidirvi emotivamente. Mercoledì produttivo: potete ottenere risultati concreti, anche in poche ore, se non vi fate intrappolare dal “tutto o niente”. La vostra dedizione è un vantaggio competitivo.

Acquario

La vostra sensualità sarà irresistibile. Plutone vi rende più magnetici e vi dà audacia, mentre Mercurio vi rende giocosi nelle parole. Se siete in coppia, l’intesa può crescere con naturalezza; se siete single, oggi avete un’aura che si nota. Giocate con il vostro fascino in modo leggero e divertente: non serve forzare nulla. È un mercoledì in cui l’amore può diventare energia, e trasformare tutto on successo. Ricordate: il vostro vero potere non è piacere a tutti, ma accendere chi vi somiglia.

Pesci

Il transito di Sole Venere lavora a vostro favore: intuizioni brillanti, soluzioni creative, e soprattutto la capacità rara di dare forma concreta alle idee. È un mercoledì prezioso: potete dare una svolta a progetti o abitudini quotidiane con una scelta lucida, quasi definitiva. Mercurio nel segno vi sostiene nel coraggio e vi rende ispirati. Il Cielo vi offre qualcosa che non capita spesso: poesia più struttura. Usatela, potete creare qualcosa che dura nel tempo.