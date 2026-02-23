Prezzi benzina, weekend di rialzi: diesel ai massimi da tre mesi. Le nuove medie

Foto: Ansa

Luigi Frasca 23 febbraio 2026

E' stato un fine settimana di rialzi per i prezzi dei carburanti. La media nazionale dei prezzi praticati alla pompa del gasolio, in particolare, è salita al massimo da circa tre mesi, dal 25 novembre, a 1,71 euro/litro. Stando alla consueta rilevazione di Staffetta Quotidiana, IP e Q8 hanno aumentato di un centesimo al litro i prezzi consigliati di benzina e gasolio. Per Tamoil si registra un rialzo di un centesimo sulla benzina e due sul gasolio.

Queste sono le medie dei prezzi praticati comunicati dai gestori all'Osservatorio prezzi del ministero delle Imprese e del made in Italy ed elaborati dalla Staffetta, rilevati alle 8 di ieri mattina su circa 20mila impianti: benzina self service a 1,661 euro/litro (+9 millesimi, compagnie 1,670, pompe bianche 1,644), diesel self service a 1,710 euro/litro (+11 millesimi, compagnie 1,720, pompe bianche 1,690). Benzina servito a 1,801 euro/litro (+8, compagnie 1,847, pompe bianche 1,714), diesel servito a 1,847 euro/litro (+8, compagnie 1,895, pompe bianche 1,756). Gpl servito a 0,689 euro/litro (+1, compagnie 0,699, pompe bianche 0,677), metano servito a 1,406 euro/kg (-1, compagnie 1,419, pompe bianche 1,396), Gnl 1,234 euro/kg (+2, compagnie 1,241 euro/kg, pompe bianche 1,228 euro/kg).

Questi sono i prezzi sulle autostrade: benzina self service 1,765 euro/litro (servito 2,025), gasolio self service 1,811 euro/litro (servito 2,071), Gpl 0,829 euro/litro, metano 1,467 euro/kg, Gnl 1,321 euro/kg.