Oroscopo, il Cielo di Jupiter di lunedì 23 febbraio 2026: tutti i segni

Il Cielo di Jupiter: ecco l'oroscopo di lunedì 23 febbraio 2026 per tutti i segni.

Ariete

L’entusiasmo sarà il vostro motore. Saturno vi sostiene con una forza diretta, quasi elettrica: vi sentite pronti a fare, a rischiare, a dire “ci provo” senza troppe analisi. Un’iniziativa insolita catturerà la vostra attenzione e potrebbe diventare la scintilla che accende l’interasettimana. Nettuno vi rende rapidi nel cogliere opportunità, ma attenzione: non confondete impulso e direzione. Il Cielo vi suggerisce di ascoltare anche l’intuito profondo, non solo l’adrenalina. Questo lunedì è perfetto per iniziare qualcosa di nuovo.

Toro

La vostra vivacità sociale vi renderà irresistibili. La Luna nel segno vi dona un fascino più morbido, mentre Mercurio favorisce contati, conversazioni utili e nuove conoscenze. È un lunedì che non si limita a farvi “piacere”: vi aiuta a costruire relazioni solide, quelle che contano davvero nel tempo. Marte vi rende più intraprendenti del solito: non aspettate che siano gli altri a cercarvi.

Fate voi il primo passo, soprattutto se avete in mente un’idea o un progetto. La settimana parte con un messaggio chiaro: la vostra stabilità può diventare una forza magnetica.

Gemelli

Le nuove amicizie vi porteranno sostegno e allegria, e soprattutto un’energia positiva che vi mancava. L’energia vi rende ricettivi: percepite subito chi è sincero e chi no. Mercurio favorisce inviti, contatti, messaggi che riaprono porte sociali. Marte vi dà coraggio: non restate chiusi nel vostro guscio. Questo lunedì vi chiede fiducia. Coltivate i legami che possono arricchirvi, anche in modo semplice. La settimana parte bene se scegliete alleanze sane: oggi la parola chiave è “reciprocità”.

Cancro

Questo lunedì è colorato di tenerezza e romanticismo. Con Giove che amplifica le emozioni e Mercurio che vi rende brillanti nelle parole, potreste vivere momenti di grande affetto con chi amate. È un giorno in cui il cuore non disturba la logica: la completa.

La Luna è sempre con Voi e vi rende più vulnerabili, ma in modo sano: vi invita a dire ciò che provate senza maschere. Anche sul lavoro, un clima più umano può aiutarvi. Lasciatevi coccolare dalle emozioni: questa settimana inizia meglio se parti- te dalla verità, non dalla performance.

Leone

La vostra inclinazione a sfidare le regole potrebbe emergere, soprattutto sul lavoro. Marte vi rende fieri, determinati, pronti a imporre la vostra visione. E in parte avete ragione: siete in una fase in cui l’autenticità è la vostra carta vincente. Ma Mercurio vi consiglia diplomazia: non tutte le battaglie vanno combattute oggi. Il Sole vostro dominante vi chiede equilibrio emotivo, perché un eccesso di orgoglio potrebbe creare tensioni inutili. Lunedì potente, sì, ma da giocare con stile: fatevi rispettare senza alzare la voce.

Vergine

Il Cielo è propizio per concludere affari importanti o avviare progetti ambiziosi. Mercurio vi sostiene con lucidità e precisione: avete la mente giusta per scegliere, tagliare, finalizzare. Il Nodo Lunare vi dà resistenza: siete più forti di quanto crediate. Le stelle vi invitano a non perdere tempo con dettagli inutili: puntate all’essenziale. Questo lunedì può essere un punto di svolta concreto, uno di quelli che fanno la differenza a fine mese. Iniziate la settimana con un obiettivo chiaro: la vostra determinazione è un investimento.

Bilancia

La vitalità non vi mancherà, ma attenzione: un eccesso di entusiasmo potrebbe portarvi a sovraccaricarvi. Marte vi spinge a dire sì a tutto, mentre Mercurio vi riempie l’agenda con richieste, messaggi, appuntamenti. La Luna vi ricorda una verità fondamentale: l’armonia non è un lusso, è una strategia. Gestite gli impegni con equilibrio, senza disperdere energie. Dedicate tempo a voi stessi: la settimana parte bene solo se non vi abbandonate per compiacere gli altri. La vostra eleganza più grande è saper dire “non ora”.

Scorpione

Sul lavoro potreste incontrare un ostacolo, ma la vostra determinazione vi farà superare tutto con classe. L’energia vi sostiene: avete una tenacia rara,quellachenon fa rumore ma sposta montagne. Mercurio vi aiuta a trovare soluzioni pratiche: oggi non serve combattere, serve risolvere. La Luna, però, vi rende più sensibili al giudizio: non prendete tutto sul personale. Questo lunedì è una prova di forza silenziosa. Continuate a mettere impegno: i risultati arrivano.

Sagittario

Il vostro Cielo sentimentale è sereno e pieno di promesse. La Lilith addolcisce i toni e Venere rende più facile l’incontro. Se c’è una persona speciale nel vostro cuore, questo lunedì è perfetto per dichiararvi o, almeno, per lasciare un segno chiaro.

Mercurio favorisce messaggi e parole dette al momento giusto. Marte vi dà il coraggio di non rimandare. L’amore potrebbe sorprendervi: non con drammi, ma con una gioia semplice e improvvisa. La settimana parte bene se partite dal cuore, non dalla prudenza.

Capricorno

Sotto un’influenza favorevole della Luna, lavoro e amore sono in primo piano. È un lunedì solido: sentite che potete ottenere risultati e fare passi avanti. Le stelle vi danno disciplina, e vi aiutano a pianificare con intelligenza. È il giorno ideale per consolidare: un traguardo, un ruolo, una relazione. Venere in buon aspetto aggiunge una nota emotiva più calda: vi permette di essere determinati senza diventare rigidi. Iniziate la settimana con una scelta concreta: il Cielo vi sostiene quando costruite, non quando rimandate.

Acquario

Con Plutone al vostro fianco, sarà difficile restare fermi. Avete den- tro un’urgenza di vita: intensità, iniziativa, voglia di cambiare passo. Marte vi accende e vi rende audaci nelle parole. Questo è il momento ideale per inseguire un sogno o affrontare una sfida nuova: ogni opportunità può diventare una svolta. Il destino vi chiede solo una cosa: non disperdete questa potenza in mille direzioni. Scegliete un obiettivo e colpitelo con precisione. Lunedì da protagonisti.

Pesci

Con tre astri che vi sorridono, il vostro umore è al massimo. Il Sole vi rende ispirati, Venere vi aiuta a tradurre le idee in azioni, Mercurio vi dà un’insolita determinazione. È un lunedì luminoso, in cui vi sentite più aperti e pronti a esplorare. Usate questo momento per intraprendere un progetto creativo o scoprire una nuova passione. La setti- mana parte con un messaggio spirituale forte: non aspettate di “sentirvi pronti”. Siete pronti adesso. E se vi muovete con fiducia, il cielo vi accompagnerà per molto tempo.