Padova, ricoverata 12enne con la malaria. Quadro clinico complicato

Una bambina di 12 anni è stata trasferita dall'ospedale di Chioggia a quello di Padova per un sospetto caso di malaria. La bambina, residente a Chioggia, in provincia di Venezia, è giunta all'ospedale della Navicella nel primo pomeriggio di ieri, dopo che per alcuni giorni, rientrata con la famiglia da un soggiorno in Africa, lamentava febbre alta. I pediatri di hanno prontamente diagnosticato la malaria e avviato la terapia specifica ma, per la criticità del quadro clinico, con gli specialisti dell'Azienda Ospedaliera Universitaria di Padova hanno concordato il trasferimento, avvenuto ieri in serata. La laguna veneta nei secoli passati, così come vaste zone costiere del Lazio erano aree infestate dalle zanzare portatrici della malaria. Con la bonifica di paludi e acquitrini la malattia è stata cancellata ma l'allerta resta alto per chi arriva da paesi dove il contagio è ancora presente.