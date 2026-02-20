Spin Time, Confedilizia: "Felici per i proprietari, non per i contribuenti che dovranno pagare risarcimento"

Foto: Ansa

Tommaso Manni 20 febbraio 2026

“Il Ministero dell’interno è stato condannato dal Tribunale di Roma a risarcire oltre 21 milioni di euro per il mancato sgombero dell’immobile occupato illegalmente da oltre 12 anni da Spin Time Labs e all’interno del quale si svolgono attività di ogni tipo senza alcun controllo, né amministrativo, né fiscale, né di sicurezza". A renderlo noto è Giorgio Spaziani Testa, presidente di Confedilizia. "Siamo felici per i proprietari ma non per i contribuenti italiani, costretti a pagare con i loro soldi per anni di lassismo irresponsabile che il Governo Meloni e il Ministro Piantedosi hanno meritoriamente interrotto" spiega. "Le occupazioni - sottolinea Spaziani Testa - vanno prevenute e punite, tutte e senza eccezioni. Per tutelare il diritto di proprietà, per ragioni di sicurezza e anche per salvaguardare le tasche dei cittadini”.