Cacciari e Terranova, scontro sul referendum

Il referendum sulla giustizia infiamma il dibattito pubblico in tv. Tra coloro che sono contrari alla separazione delle carriere dei magistrati c’è anche il professor Massimo Cacciari il quale, durante un intervento a “Otto e mezzo”, il programma di approfondimento politico condotto dalla giornalista Lilli Gruber, ha parlato di un “tentativo di subordinare la magistratura alla politica”. “Credo che dietro tutto questo ci sia la campagna elettorale - ha dichiarato il filosofo - Da parte del governo c’è l’esigenza per vincere e far passare la magistratura come ‘il palazzo’, come una classe di privilegiati che impedisce le decisioni politiche”.

La reazione di Terranova

Le dichiarazioni di Cacciari hanno suscitato la reazione della giornalista Annalisa Terranova che, in un intervento successivo, ha replicato al filosofo. “Giorgia Meloni ha soltanto sollecitato i magistrati a lavorare tutti quanti nella stessa direzione per la sicurezza dei cittadini italiani. - ha detto l’editorialista di Libero rispondendo a una domanda della conduttrice - Io, però, vorrei dire una cosa. C’è un voto fondamentale che ci sarà il 22 marzo ed è ormai un voto tutto politico, perché bisognerà stabilire se è possibile riequilibrare i poteri esecutivo, giudiziario e legislativo, togliendo alla magistratura quel potere di supplenza della politica. Ricordo che, già nel 2014, Napolitano invitava a una riforma della magistratura e sottolineava che questo status quo toglie credibilità alla politica e alla magistratura stessa. Ora, con questo dibattito, sembra che si voglia descrivere i magistrati come aureolati e i politici come ‘cattivi’”.

La replica di Cacciari

“Ma chi ha detto che sono aureolati?”, ha replicato Cacciari alla giornalista. “Ho sempre avuto una posizione critica nei confronti dei magistrati perché, rispetto ai continui assalti subiti dal potere politico, da parte loro c’è stato sempre un atteggiamento di conservazione. - ha sottolineato il filosofo - Non vi è stato alcun progetto di riforma autonoma da parte loro. E sono sempre stato critico su questo. Dopodiché, come si fa a non leggere che da parte di tanti non governi, non solo di questo, c’è stato un tentativo di subordinare alla politica la magistratura e il suo ruolo? Come si fa a negarlo?”. E infine, ha chiosato Cacciari: “Sono fatti evidenti. È trent’anni che va avanti così e adesso siamo in una fase in cui è particolarmente violento questo attacco alla magistratura”.