Oroscopo, il Cielo di Jupiter di venerdì 20 febbraio 2026: tutti i segni

Il Cielo di Jupiter: ecco l'oroscopo di venerdì 20 febbraio 2026 per tutti i segni.

ARIETE

Per il primo della classe, venerdì è una giornata in cui il tempo libero diventa molto più di un semplice spazio vuoto: è un terreno fertile per costruire legami. Con Venere che continua a favorire il vostro lato relazionale e la Luna nel segno amplifica la disponibilità emotiva, il cielo vi invita ad aprirvi con fiducia. Nuove amicizie possono nascere in modo naturale: una conversazione, un incontro casuale, un contatto che si approfondisce. E attenzione: non si tratta solo di socialità leggera. Alcuni rapporti potrebbero trasformarsi in amicizie durature.

TORO

Per Voi questo venerdì ha il profumo dell’imprevisto: una sorpresa può cambiare l’andamento della giornata e riportare entusiasmo dove c’era routine. Non è solo fortuna: è un cielo che vi chiede di restare pronti, svegli, reattivi. La quadratura di Marte vi mantiene energici e competitivi, mentre Mercurio favorisce la rapidità nelle scelte. Potrebbe arrivare un messaggio inatteso, un invito, una proposta o un’idea che si accende all’improvviso. E qui entra in gioco la vostra natura: voi siete il segno che sa trasformare un dettaglio in un evento.

GEMELLI

Questo venerdì per Voi può iniziare con una sensazione sottile: una leggera pigrizia, un calo di motivazione, come se la mente volesse distrarsi più del solito. Ma attenzione: non è un segnale di debolezza, è solo un momento in cui dovete ritrovare direzione. Mercurio, vostro pianeta guida, vi sostiene comunque: vi aiuta a recuperare lucidità, a fare ordine, a riprendere ritmo. Il punto è non aspettare che arrivi l’ispirazione: dovete creare le condizioni per ritrovarla.

CANCRO

Grazie al transito di Giove, sarete il segno zodiacale più energetico di questo venerdì. Questo passaggio vi rende creativi, intuitivi, ma anche coraggiosi. Non siete solo sensibili: siete incisivi. E questa combinazione, per voi, è potentissima. La giornata vi vede protagonisti in qualsiasi attività decidiate di affrontare: lavoro, progetti personali, iniziative sociali. La vostra mente produce idee, la vostra emotività le colora, e l’energia vi dà la forza di metterle in pratica. In amore, l’energia è calda e intensa.

LEONE

Una giornata veramente magnetica. Il vostro carisma sarà evidente, quasi naturale, e attirerete attenzione con facilità. Il Sole continua a sostenere la vostra identità, mentre Venere rende più brillante l’immagine personale. Questo è un giorno in cui potete farvi notare senza forzare: basta la vostra presenza. Ma il vero punto non è “essere visti”, è usare questa visibilità per rafforzare relazioni importanti e ottenere risultati. Sul lavoro, potete convincere, guidare, motivare. Nelle relazioni, potete creare un momento speciale.

VERGINE

Per Voi, questo venerdì mette alla prova la vostra capacità di reggere il carico. Lavoro o studio potrebbero sembrarvi opprimenti, come se ci fosse troppo da fare e troppo poco tempo. Ma il cielo è dalla vostra parte: Saturno sostiene la disciplina, Mercurio favorisce la pianificazione, e questo significa una cosa precisa: ogni sforzo sarà ripagato.

La chiave è non cadere nella trappola dell’eccesso. Pianificate con attenzione, stabilite priorità, e soprattutto trovate spazio per riposo e relax. Per voi, l’equilibrio non è un lusso: è un requisito per funzionare bene.

BILANCIA

Vivrete un venerdì di grande valore: la vostra esperienza diventa una risorsa per gli altri. In contesti professionali e personali, potreste essere chiamati a dare un consiglio, a offrire una soluzione, a portare equilibrio. Con Marte favorevole alla crescita attraverso competenze e la Luna che amplifica la vostra sensibilità sociale, avete una combinazione rara: sapete comprendere e sapete guidare. La giornata vi porta armonia e successo, ma soprattutto una conferma: siete più maturi di quanto pensiate, e gli altri lo vedono.

SCORPIONE

Questa sarà una giornata intrigante sul piano sociale: nuove conoscenze potrebbero sembrarvi interessanti, magnetiche, perfino promettenti. Ma il cielo vi consiglia cautela. Plutone vi rende profondi e percettivi, mentre la Luna amplifica la sensibilità emotiva. Questo significa che oggi potete intuire molto, anche senza prove. E spesso avete ragione. Questa prudenza non vi rende freddi: vi protegge. Vi evita delusioni e vi permette di mantenere intatta la vostra energia positiva.

SAGITTARIO

Questo periodo vi porta chiarezza. Il supporto della Lilith nel vostro segno, vi aiuta a leggere meglio situazioni lavorative delicate, a vedere i dettagli e a scegliere il momento giusto per agire. È un transito prezioso, perché vi rende più strategici: meno impulsivi, più lucidi. Sul lavoro, potete sbloccare un nodo. In una trattativa, potete trovare l’argomento giusto. In una relazione, potete capire cosa va detto e cosa va lasciato andare.

CAPRICORNO

Questo venerdì porta una conferma concreta: puntualità e affidabilità saranno notate e premiate. È una giornata in cui la vostra reputazione cresce, perché gli altri vedono ciò che voi sapete già: siete una certezza. Saturno, il vostro governatore, vi sostiene e rafforza la capacità di costruire nel tempo. E proprio grazie alle strutture solide che avete creato, potete permettervi un lusso produttivo: la creatività. Sì, perché quando il Capricorno è stabile, diventa sorprendentemente innovativo.

ACQUARIO

Una giornata spinta da Plutone: un transito che vi sprona a guardare avanti, ad aggiornarvi, a evolvere. È una giornata ideale per esplorare nuove tecnologie, strumenti innovativi, metodi più efficienti. Il cielo vi invita a semplificare: tagliare ciò che è vecchio, sostituire ciò che non funziona, modernizzare ciò che vi rallenta. In ambito lavorativo, un aggiornamento può portarvi vantaggi immediati. Nella vita personale, un cambiamento di prospettiva può liberarvi da un limite mentale.

PESCI

Questa è un Venerdì luminoso e generoso. Venere e Mercurio vi conferiscono un’energia speciale: siete più comunicativi, più presenti, più capaci di trasmettere calore e sostegno. Potreste diventare un punto di riferimento per un amico in difficoltà, o offrire aiuto in modo spontaneo. E questo vi porterà gioia, perché la vostra natura empatica si sente realizzata quando può fare la differenza. Tuttavia, il cielo vi ricorda un punto importante: non dimenticate voi stessi. Dare sì, ma senza svuotarvi.