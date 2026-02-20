Stazione Termini, inaugurato nuovo ufficio della Polmetro

20 febbraio 2026 a

All'interno della Stazione Termini di Roma, in prossimità dei tornelli di accesso alla Metro A, è stato inaugurato oggi 20 febbraio il primo ufficio della Polmetro (polizia metropolitana). L'ufficio sarà costantemente presidiato durante gli orari di servizio della metropolitana e i passeggeri potranno riferirsi agli operatori per richieste di aiuto, segnalazioni di reato o denunce.

"È un posto di polizia importante, questo progetto mi piace tantissimo perché è partito dall'alto e si sta sviluppando dal basso. Avviciniamo le forze di polizia ai cittadini. Raddoppiamo l'organico, qui e l'obiettivo è arrivare a 80 persone in organico - ha detto il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi, intervenendo al via della struttura - Viviamo anni importanti di pensionamenti ma stiamo affrontando questo punto. Il nostro lavora dimostra come sia falso quanto si accusa il governo di non lavorare sul tema".

Al taglio del nastro ha portato il suo saluto anche il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri: "Sono contento di quest'ulteriore passo verso la sicurezza dei nostri concittadini. Con il ministro abbiamo deciso, alla vigilia del Giubileo, di istituire la Polmetro e sono aumentati i controlli e gli arresti, oltre che la repressione di reati odiosi. Adesso, facciamo un passo avanti in più. Questo è un centro di polizia permanente per la prevenzione e il contrasto ai reati, è un presidio di sicurezza vero e proprio. Dal canto nostro abbiamo incrementato la presenza della locale e la videosorveglianza, a oggi ci sono 5 mila telecamere. Siamo riusciti ad avere cali significativi dei reati ma c'e' la determinazione per accrescere ulteriormente la sicurezza sulla rete metropolitana".

All'inaugurazione hanno poi preso parte l'assessore capitolino ai Trasporti, Eugenio Patane', il direttore di atac Aielli, il prefetto di Roma Lamberto Giannini e anche il questore di Roma, Roberto Massucci che ha detto: "La logica dell'insieme è quella sempre vincente. Non nascondo che c'è' oggi una particolare soddisfazione per questa iniziativa che ci avvicina ai cittadini in metropolitana, dove ogni giorno si muovono migliaia di persone".