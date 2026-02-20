Meteo, weekend di alta pressione: temperature sopra la media, basta maltempo

Foto: Ansa

Nelle prossime ore sull'Italia ancora instabilità soprattutto su medio Adriatico e regioni del Sud con possibili nevicate lungo l'Appennino. Nel corso del weekend l'alta pressione porterà tra sabato e domenica tempo stabile con temperature sopra media anche di 4-5 gradi, specie al Centro-Nord. L'ultima settimana di febbraio non dovrebbe vedere sostanziali variazioni con un robusto anticiclone che si imporrà su mezza Europa portando tempo asciutto e temperature anche di 8-10 gradi sopra media, specie su Francia, Isole Britanniche e Germania. Un anticipo di primavera dunque che secondo gli ultimi aggiornamenti del Centro Meteo Italiano potrebbe durare anche nei prossimi giorni di marzo quando il getto polare sarà piuttosto teso e alto con conseguente espansione dell'alta pressione da ovest verso est.

METEO ALPI - Saccatura depressionaria che si sposta verso est portando correnti settentrionali sui settori alpini. La giornata odierna vedrà nuvolosità in transito con addensamenti più compatti sui settori di confine, deboli nevicate intermittenti non escluse. Dal pomeriggio comunque deciso miglioramento con tempo più asciutto ovunque. Anche il weekend inizierà con tempo stabile grazie alla rimonta dell'alta pressione.

Previsioni meteo per oggi :

AL NORD Al mattino residua instabilità al Nord-Est con nuvolosità in transito e neve sulle Alpi oltre i 700 metri, sole prevalente al Nord-Ovest. Al pomeriggio tempo stabile su tutte le regioni con addensamenti sui settori adriatici e soleggiato altrove. In serata e in nottata si rinnovano condizioni di tempo stabile con cieli parzialmente nuvolosi e maggiori addensamenti sulle Alpi.

AL CENTRO Al mattino precipitazioni sparse sul versante adriatico con neve in Appennino oltre i 1200-1400 metri, più asciutto sul versante tirrenico. Al pomeriggio poche variazioni con quota neve in lieve calo fin verso i 900-1200 metri. In serata e in nottata tempo in generale miglioramento con graduali schiarite.

AL SUD E SULLE ISOLE Al mattino tempo instabile con piogge sparse, più asciutto su settori adriatici, Sardegna orientale e Sicilia meridionale. Al pomeriggio ancora instabilità con piogge ed acquazzoni sparsi, soleggiato sulla Sardegna. Tra la serata e la notte tempo in miglioramento ma ancora residui fenomeni sui settori interni peninsulari con neve in Appennino oltre i 1000-1100 metri. Temperature minime in diminuzione al Centro-Nord e sulle Isole Maggiori e stazionarie o in lieve rialzo al Sud, massime in aumento al Nord e in diminuzione sul resto d'Italia.

Previsioni meteo per domani :

AL NORD Al mattino tempo stabile su tutte le regioni con cieli sereni o poco nuvolosi, locali foschie o banchi di nebbia in Pianura Padana. Al pomeriggio ampie schiarite su tutti i settori. Tra la serata e la notte si rinnovano condizioni di tempo stabile con cieli sereni o poco nuvolosi, nebbie o nubi basse in formazione sulla Pianura Padana.

AL CENTRO Tempo stabile al mattino con cieli sereni o poco nuvolosi su tutte le regioni. Al pomeriggio poche variazioni con cieli prevalentemente soleggiati su tutti i settori. In serata si rinnovano condizioni di tempo stabile con prevalenza di cieli sereni.

AL SUD E SULLE ISOLE Al mattino locali piogge tra Puglia, Calabria e Sicilia settentrionale, soleggiato altrove. Al pomeriggio tempo più asciutto con sole prevalente ed ancora locali addensamenti tra Calabria e Sicilia. In serata e nella notte si rinnovano condizioni di tempo stabile con prevalenza di cieli sereni ed addensamenti bassi sulla Sardegna occidentale. Temperature minime in generale diminuzione; massime stazionarie o in aumento da nord a sud.

Previsioni meteo per Domenica :

AL NORD Condizioni di tempo stabile nel corso della giornata sulle regioni del Nord con nubi sparse e schiarite sia al mattino che al pomeriggio. In serata e nottata non sono attese variazioni di rilievo con nuvolosità irregolare e tempo asciutto.

AL CENTRO Nubi sparse e schiarite sulle regioni del Centro nel corso della giornata con tempo asciutto sia al mattino che al pomeriggio. Nessuna variazione in serata e nottata quando si rinnovano condizioni di tempo stabile ovunque.

AL SUD E SULLE ISOLE Condizioni di tempo stabile al Sud sia al mattino che al pomeriggio con cieli sereni o poco nuvolosi ovunque. In serata e nottata ancora tempo asciutto con ampi spazi di sereno. Temperature stabili o in generale rialzo sia nei valori minimi che in quelli massimi da Nord a Sud.