Meteo: "Ciclone Pedro ancora in azione". La sorpresa nel weekend

Foto: Ansa

La tempesta atlantica Pedro torna a colpire l’Italia con piogge, neve e venti forti. Come descritto sul sito 3bmeteo.com il peggioramento sarà rapido ma già da venerdì il tempo migliorerà su gran parte del Paese, mentre Sud e medio Adriatico resteranno più instabili con rovesci, temporali e neve in montagna. Ventilazione ancora intensa, soprattutto su Isole maggiori e Adriatico centro-settentrionale.

Quando smette di piovere: la buona notizia dopo l'ennesima perturbazione di febbraio

Ecco il dettaglio della giornata di venerdì 20 febbraio: Nord: ultime nevicate sui confini alpini in esaurimento, altrove cielo sereno o poco nuvoloso; Centro: piogge e rovesci anche temporaleschi lungo l’Adriatico e l’Appennino; più soleggiato sul versante tirrenico. Neve dai 1300-1400 m; Sud: instabile su penisola e Sicilia con rovesci e temporali alternati a schiarite; più sole in Sardegna. Neve in Appennino a quote medio-alte. Temperature in calo al Sud e sull’Adriatico, in aumento al Nordovest per venti di Föhn. Mari molto mossi o agitati. Secondo i modelli previsionali, però, nel weekend ci sarà una bella sorpresa: un assaggio di primavera con temperature che raggiungeranno anche punte fino a 18 gradi.