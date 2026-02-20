Meteo Giuliacci: stop piogge, arriva l'alta pressione con temperature miti
Una pioggia quasi onnipresente quella che da inizio anno accompagna la nostra penisola. Lo riporta Meteo Giuliacci. Pochi momenti di tregua, ma ora la situazione cambierà. Sta infatti per iniziare una fase meteorologicamente più tranquilla dovuta all'alta pressione, che arriverà a partire proprio dal weekend. Ultime piogge residue si concentreranno nella prima parte di sabato 21 febbraio al Sud, mentre giornate soleggiate accompagneranno il Centro-Nord. Primo step in prossimità della nuova stagione.
Aumento delle temperature, almeno in quelle pomeridiane, che non si fermeranno solo al fine settimana: tempo anticiclonico con sostanziale assenza di piogge e nevicate anche per tutta la prima parte della prossima settimana. Tuttavia, il sole rimarrà nascosto dietro a nebbie e nubi basse, specie al Nord, mentre le temperature si spingeranno su valori quasi primaverili.