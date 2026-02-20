Famiglia nel bosco, domani gli accertamenti ematochimici sui bimbi. Tutte le prossime tappe

Foto: Ansa

Arrivano anche gli esami del sangue per i bimbi che vivevano in un bosco in Abruzzo. Sono in programma per domattina a Vasto (provincia di Chieti) gli accertamenti ematochimici che erano stati tra gli elementi considerati "critici" dal tribunale per i minori dell'Aquila, in base alla relazione dell'assistente sociale a seguito della quale i giudici avevano deciso lo scorso 20 novembre l'allontanamento dei tre piccoli dai genitori Catherine e Nathan, i quali a proposito di questi prelievi e della visita neuropsichiatrica richiesta avevano provocatoriamente chiesto, come indicato sempre nella relazione dell'assistente sociale relativa a ottobre 2025, la somma di 50mila euro a bambino.

Intanto per oggi è previsto all'Aquila l'ultimo incontro tra Nathan, Catherine e la psichiatra Simona Ceccoli nominata sempre dal Tribunale, per valutare le capacità genitoriali della coppia anglo-australiana e lo stato di benessere dei tre figli minori, attualmente ospitati nella casa famiglia di Vasto, insieme alla madre. Il 6 e 7 marzo saranno analizzati anche i tre minori. Nathan resterà ancora qualche mese nel b&b "La casetta di nonna Gemma", concessa in comodato gratuito dall'imprenditore Armando Carusi. Il contratto, in scadenza a fine febbraio, verrà rinnovato con il pagamento di un canone mensile, in attesa dei lavori di ristrutturazione della "Casa del Bosco". Anche Pauline e Rachael, madre e sorella di Catherine, hanno deciso di prolungare il soggiorno in Italia per almeno altre due settimane.

È ancora in corso di approvazione da parte della coppia, la proposta progettuale di bioedilizia, paesaggio e riduzione dei consumi, redatta dall'architetta Maria Mascarucci, per la ristrutturazione del rudere. Una volta definiti i dettagli tecnici, seguirà l'istruttoria al Comune di Palmoli per gli adempimenti previsti dalla normativa vigente e, al termine dell'iter autorizzativo, potranno iniziare le opere.