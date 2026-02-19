Rai Sport: Petrecca si dimette, Lollobrigida direttore ad interim

Rosa Scognamiglio 19 febbraio 2026 a

a

a

Paolo Petrecca ha rassegnato le dimissioni da direttore di Rai Sport, lascerà l’incarico al termine delle Olimpiadi invernali di Milano-Cortina. È quanto si apprende da un comunicato inviato dall’azienda al Corriere della Sera nella giornata di giovedì 19 febbraio. La direzione di Rai Sport passerà temporaneamente al vicedirettore Marco Lollobrigida.

Perché Petrecca si è dimesso

Le dimissioni di Petrecca arrivano al termine di una lunga e controversa vicenda legata alla gestione del piano editoriale, sovente contestato dalla redazione di Rai Sport. Le tensioni si sarebbero inasprite dopo la telecronaca della cerimonia di apertura dei Giochi Olimpici, sfociando in una protesta da parte dei giornalisti, i quali hanno ritirato le firme dai servizi e proclamato uno sciopero di tre giorni al termine dell’evento sportivo. Ora lo scioperò sarà ritirato.

Il post su Instagram

Dopo il comunicato dell’azienda, Petrecca ha condiviso in una storia su Instagram il passo 26,20-29 del Vangelo di Matteo, nel quale Gesù annuncia il tradimento di Giuda durante l'Ultima cena. “Venuta la sera, si mise a mensa con i Dodici - recita il passo - Mentre mangiavano disse: ‘In verità io vi dico, uno di voi mi tradirà’. Ed essi, addolorati profondamente, incominciarono ciascuno a domandargli: ‘Sono forse io, Signore?’. Ed egli rispose: ‘Colui che ha intinto con me la mano nel piatto, quello mi tradirà. Il Figlio dell'uomo se ne va, come è scritto di lui, ma guai a colui dal quale il Figlio dell'uomo viene tradito; sarebbe meglio per quell'uomo se non fosse mai nato!’. Giuda, il traditore, disse: ‘Rabbì, sono forse io?’. Gli rispose: ‘Tu l'hai detto’”.

Usigrai: “Restano responsabilità della Rai”

“Apprendiamo da fonti di agenzia la notizia delle dimissioni del direttore di Rai Sport. Una decisione che segue la grande mobilitazione delle colleghe e dei colleghi di Rai Sport e di Usigrai, al loro fianco in questi giorni di protesta insieme con le altre testate e redazioni”. Così in una nota l'Esecutivo Usigrai. “Paolo Petrecca si è assunto le sue responsabilità. Non così i vertici aziendali, principali responsabili della scelta di affidare, e confermare, la gestione della testata sportiva nell'anno delle Olimpiadi a un direttore sfiduciato per tre volte in pochi mesi dalle redazioni. - prosegue la nota - Scelte che hanno portato come conseguenza enormi danni all'immagine e alla reputazione dell'azienda, e di chi ci lavora, che resterà anche dopo le dimissioni di Petrecca. Ci chiediamo: chi ripagherà la Rai, ei suoi dipendenti, per questi danni?”.

Rai Sport sospende la protesta



Intanto il Cdr e il fiduciario di Milano di Rai Sport "attendono di incontrare l'azienda per capire quali decisioni sono state prese sul di Rai Sport. Intanto a seguito delle dimissioni del direttore la redazione sospende la protesta e ribadisce la richiesta di garanzie future per il futuro, anche in relazione ai prossimi importanti appuntamenti internazionali", si legge in un comunicato diffuso nel tardo pomeriggio di oggi. “Serve una guida capace di affrontare le sfide che attendono la redazione e impegni organizzativi e produttivi all'altezza del compito di servizio pubblico che la testata assolve nel racconto dello sport”, conclude la nota.

Chi è Marco Lollobrigida

Al posto di Petrecca, in via transitoria, la direzione di Rai Sport sarà affidata a Marco Lollobrigida. Romano, classe 1971, Lollobrigida è un apprezzato e stimato professionista. Ha commentato molteplici competizioni sportive: dalla Coppa Italia ai Mondiali, passando per il canottaggio olimpico. Nel 2016 ha condotto “Calcio Champagne” su Rai 2 e nel 2021 ha presentato “Notti Europee” su Rai 1. Di recente è impegnato come commentatore e conduttore per i Giochi Olimpici di Milano-Cortina.