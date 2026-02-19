Meteo, quando smette di piovere: la buona notizia dopo l'ennesima perturbazione di febbraio

Foto: Lapresse

Ancora maltempo sull'Italia con piogge, temporali e neve anche a bassa quota fino a venerdì: un generale miglioramento è però atteso tra il weekend e la prossima settimana. La situazione sinottica vede una saccatura depressionaria muoversi sul Mediterraneo centrale con un minimo di pressione al suolo intorno a 1000 hPa proprio sull'Italia. Nelle prossime ore sono previste condizioni meteo instabili o perturbate al Nord con possibilità di neve anche a 200-300 metri sul basso Piemonte. Entro il pomeriggio il fronte perturbato raggiungerà anche il Centro Italia con acquazzoni e temporali più intensi sui settori del versante tirrenico. A seguire maltempo in arrivo anche al Sud, dove avremo strascichi instabili anche nella giornata di venerdì, con possibilità di neve lungo l'Appennino fin verso i 900-1300 metri.

Con l'arrivo del weekend si prevede però un generale cambio di circolazione: un robusto campo di alta pressione si espanderà verso l'Europa occidentale e poi anche sul Mediterraneo portando un deciso miglioramento del tempo su tutta la Penisola. Tra sabato e domenica tempo asciutto e temperature in rialzo su valori di diversi gradi al di sopra delle medie del periodo. Gli ultimi aggiornamenti del Centro Meteo Italiano mostrano una prosecuzione di tempo per lo più stabile anche nell'ultima settimana di febbraio. Sulle Alpi giornata instabile o perturbata con cieli nuvolosi e precipitazioni diffuse sulle Alpi centro-orientali e quota neve tra 600 e 800 metri. Per venerdì è atteso un generale miglioramento con nuvolosità alternata a schiarite e residui fenomeni sui settori di confine.

Per oggi al Nord cieli coperti con piogge e temporali sui settori di nord-ovest e sulla Liguria, neve sulle Alpi e localmente sull'Appennino settentrionale fino a quote medio-basse; nel pomeriggio fenomeni in spostamento verso est e in attenuazione serale. Al Centro nuvolosità variabile al mattino, poi peggioramento con precipitazioni lungo l'Appennino e sulle regioni tirreniche e neve attorno a 800-900 metri, in graduale attenuazione dalla sera. Al Sud e sulle Isole condizioni più stabili al mattino salvo maltempo sulla Sardegna; tra pomeriggio e sera aumento della nuvolosità con fenomeni sui settori tirrenici meridionali e neve in Appennino dai 1300-1400 metri. Per domani residua instabilità al Nord-Est e sul versante adriatico centrale, miglioramento altrove; ancora piogge sparse al Sud con neve oltre i 1000-1100 metri e tendenza a schiarite in serata. Temperature minime in generale diminuzione al Centro-Nord, massime in aumento al Nord e in calo sul resto d'Italia.