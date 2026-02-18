Meteo, la sorpresa del fine settimana: "Svolta primaverile". Ecco dove

Foto: Unsplash

Nei prossimi giorni il tempo sull’Italia mostrerà un progressivo passaggio dal maltempo a condizioni sempre più stabili. Secondo le previsioni meteo dell’istituto 3bmeteo, infatti, giovedì 19 febbraio sarà una giornata perturbata su gran parte del Paese: il Nord sarà colpito da piogge diffuse, neve sulle Alpi e clima più freddo, anche se dal pomeriggio si noterà un miglioramento da ovest. Il Centro vivrà un’altra giornata di piogge, più insistenti sul versante tirrenico e in Umbria, mentre le Adriatiche saranno coinvolte solo in parte. Al Sud le piogge interesseranno soprattutto Sardegna e Campania, per poi estendersi in serata alle altre regioni, con temperature leggermente più miti rispetto ai giorni precedenti.

Venerdì 20 febbraio la situazione cambierà sensibilmente al Nord, dove ritornerà il sole grazie a un aumento della pressione, con solo qualche nube residua sulla Romagna, si legge in un articolo sul sito di 3bmeteo. Il Centro resterà instabile lungo l'Adriatico, dove saranno ancora possibili piogge e un po’ di neve in quota, mentre sul resto del territorio prevarrà il sole. Al Sud persisterà un po’ di instabilità, in particolare sulle regioni tirreniche e sulla Sicilia, ma i fenomeni tenderanno ad attenuarsi nel corso della giornata.

Sabato 21 febbraio segnerà un ritorno più deciso della stabilità: al Nord il sole sarà prevalente, salvo addensamenti sulle Alpi confinali con deboli nevicate oltre i mille metri; anche il Centro vivrà una giornata tranquilla, con cieli sereni o al più velati; e il Sud godrà di condizioni generalmente soleggiate, con qualche nube innocua sul basso Tirreno. Le temperature, dopo il rialzo dei giorni precedenti, subiranno una lieve flessione.

La tendenza per domenica 22 febbraio conferma una situazione tranquilla su tutta la penisola, con cieli sereni o poco nuvolosi al Nord e condizioni altrettanto stabili al Centro e al Sud, salvo qualche nube sulle aree interne sarde. Anche lunedì 23 febbraio non sono attesi cambiamenti significativi: il tempo si manterrà per lo più sereno o poco nuvoloso, con qualche copertura sulla dorsale toscana e deboli piogge associate, mentre il resto del territorio alternerà schiarite e nubi senza fenomeni degni di nota. Martedì 24 febbraio proseguirà sulla stessa linea, con ampie schiarite alternate a qualche nube sia al Nord che al Centro, condizioni serene lungo le coste adriatiche e un cielo per lo più poco nuvoloso anche al Sud e sulle isole maggiori.

Nel complesso, l’Italia passerà da una fase perturbata iniziale a un periodo più stabile e tranquillo, caratterizzato da temperature generalmente in linea con la stagione e solo qualche residua instabilità locale.