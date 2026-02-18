Oroscopo, il Cielo di Jupiter di mercoledì 18 febbraio 2026: tutti i segni

18 febbraio 2026 a

a

a

Il Cielo di Jupiter: ecco l'oroscopo di lunedì 16 febbraio 2026 per tutti i segni.

ARIETE

Oggi sono le Ceneri e con Saturno che vi sostiene sul piano dell’energia e della reattività, ma con Nettuno che vi chiede di usare la testa prima dell’istinto. La giornata è favorevole per rafforzare i legami e creare connessioni significative: il vostro entusiasmo, se incanalato bene, diventa un magnete sociale. Marte accende la parte più calda e diretta della vostra comunicazione, rendendovi convincenti in amore e capaci di farvi valere sul lavoro. Attenzione però a non scambiare sincerità per durezza: Mercurio vi aiuta a trovare le parole giuste.

TORO

Il Cielo vi chiede flessibilità: Urano continua a muovere le acque nel vostro segno, spingendovi fuori dalle abitudini. Ma questa volta non è un terremoto: è un risveglio. Con la Luna in aspetto utile, la vostra innata gentilezza diventa una risorsa strategica. Sapete mediare, sapete ascoltare, sapete capire prima degli altri dove sta il vero problema. Sul lavoro, un imprevisto può trasformarsi in un’occasione concreta se smettete di resistere e iniziate a gestire.

GEMELLI

Giornata in movimento, con Mercurio che vi sostiene sul piano mentale e il trigono di Plutone che amplia il raggio d’azione. Un viaggio di lavoro o di studio, anche breve, può spalancarvi nuove porte: non è solo spostamento, è prospettiva. Il Cielo favorisce gli incontri e le conversazioni che contano: una parola detta al momento giusto può valere più di un progetto intero. Sul piano relazionale, siete brillanti e più carismatici del solito, ma dovete evitare la dispersione.

CANCRO

La Luna Nuova in trigono vi tocca nel profondo e vi spinge a guardare con sincerità ciò che vi pesa. Se siete rimasti intrappolati in una situazione che vi causa sofferenza, oggi il cielo vi offre una finestra di lucidità: è tempo di liberarvene. Saturno vi chiede maturità, non sacrificio inutile. Non dovete salvare tutti, non dovete reggere tutto. Recuperare il controllo significa rimettere voi stessi al centro. Sul lavoro, evitate di caricarvi responsabilità che non vi competono. In amore, Venere vi invita a un gesto chiaro.

LEONE

Il Sole vi sostiene con la sua energia naturale, e Marte vi regala slancio e coraggio: siete in una fase favorevole, in cui l’ottimismo non è solo un mood, ma una leva per ottenere risultati. Sul lavoro, potete affrontare una sfida con sicurezza e arrivare a una soluzione concreta. Mercurio vi aiuta anche nella gestione delle relazioni: sapete dire le cose in modo autorevole, senza alzare la voce. In amore, Venere vi rende più magnetici, ma attenzione a non dare per scontato chi vi sta vicino. Questo mercoledì è perfetto per rimettere ordine negli obiettivi.

VERGINE

Si aprono nuove prospettive per migliorare la vostra situazione finanziaria e professionale. Il merito è di una combinazione interessante: la Luna in forte aspetto, vi rende intuitivi, mentre Mercurio vi mantiene lucidi e pratici. Potrebbero arrivare proposte, contatti, opportunità da valutare: il cielo vi chiede di essere ricettivi. Non restate ancorati a una sola strategia. L’Energia vi aiuta a fare scelte solide, senza illusioni. Sul piano personale, questa giornata vi invita a non chiudervi: la vostra mente funziona al massimo quando anche il cuore è in equilibrio.

BILANCIA

Con l’autostima in crescita, siete pronti a riprendere il controllo della scena. La Luna Nuova vi sostiene sul piano emotivo e Venere, vostra alleata naturale, vi rende più convincenti nelle relazioni. Tuttavia, il cielo vi chiede una cosa precisa: più trasparenza. Siate chiari, soprattutto con chi vi sta vicino. Non per dovere, ma per benessere. Mercurio favorisce i dialoghi sinceri, quelli che ripuliscono l’aria e riportano equilibrio. Sul lavoro, potete ottenere un risultato importante se smettete di cercare approvazione e iniziate a decidere.

SCORPIONE

Le collaborazioni potrebbero essere più difficili del previsto, complice una Luna che mette in evidenza tensioni sottili e dinamiche non dette. Ma questo non è un cielo negativo: è un cielo che vi chiede chiarezza. Plutone vostro dominante vi rende intensi e determinati, ma oggi vincete non con il controllo, bensì con la strategia. Mercurio vi suggerisce la via più efficace: parlare in modo diretto, senza sarcasmo e senza allusioni. In amore, la stessa regola vale: meno test, più verità.

SAGITTARIO

Mercoledì di verifica, con Marte che accende l’impulsività e Giove che amplifica il desiderio di libertà. Il rischio è di tagliare un legame troppo in fretta, dire una frase definitiva, o di prendere una decisione sull’onda del momento. Il cielo invece vi invita a riflettere: cercate soluzioni costruttive e trasformate le difficoltà in un’occasione di crescita. Mercurio vi aiuta a ragionare, Saturno vi ricorda che ogni scelta ha un peso. Sul lavoro, un confronto può diventare utile se mantenete la calma.

CAPRICORNO

Il lavoro vi stimola a dare il massimo, e la vostra creatività diventa un punto di forza. È un passaggio interessante, perché spesso vi riconoscono per la disciplina, ma oggi il cielo vi consegna anche intuizione e brillantezza. Mercurio vi rende efficaci nella comunicazione: sapete spiegare, convincere, guidare. Saturno vi sostiene nel mantenere il controllo del tempo e delle priorità. Il mercoledì è ideale per chiudere un compito importante, impostare una strategia o ottenere un riconoscimento.

ACQUARIO

Questo è il momento di puntare sulla diplomazia. Plutone nel vostro segno continua a trasformare il vostro modo di stare nel mondo: siete più determinati, più profondi, meno disposti a scendere a compromessi inutili. Ma oggi il cielo vi chiede equilibrio. La vostra capacità di creare armonia sarà fondamentale, soprattutto sul lavoro e nelle relazioni personali. Il Sole favorisce i chiarimenti, mentre Marte vi suggerisce di non reagire di impulso.

PESCI

Venere potrebbe rendervi più vulnerabili alle decisioni impulsive. La Luna Nuova nel segno vi rende sensibili e ricettivi, oggi rischiate di “sentire troppo” e di reagire per emozione. Il cielo vi invita a rallentare: prendetevi tempo, valutate ogni opzione prima di agire. Mercurio vi sostiene, ma chiede responsabilità: non potete affidarvi solo all’ispirazione. Sul lavoro, una scelta ponderata vi porta stabilità. In amore, evitate di idealizzare o di leggere segnali dove non ci sono: il Cielo vi invita a chiedere, chiarire, ascoltare. Ricordate che le Ceneri per Voi hanno una grande importanza spirituale.