Incendio al Sannazaro, il sindaco: "Ricostruiremo il teatro". Danneggiati dal fuoco 12 appartamenti

Angela Bruni 17 febbraio 2026

"Il teatro è stato completamente distrutto, la parte interna è completamente bruciata, è rimasta al momento soltanto la struttura esterna. Non siamo potuti entrare perché sono ancora in corso le operazioni di spegnimento però il comandante dei vigili questo mi ha riferito". A spiegare i danni del rogo è il sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi. Le fiamme al teatro Sannazaro sono divampate poco dopo le sei del mattino. Una gigantesca colonna di fumo era visibile da diversi quartieri del capoluogo campano. Cinque squadre dei vigili del fuoco sono intervenute a domare il rogo. E diverse ambulanze hanno portato in ospedale i residenti intossicati dal fumo.

"È un grande dolore - continua il primo cittadino - perché perdere un teatro storico come questo è una ferita profonda per la storia e la cultura della città. Cercheremo di fare di tutto per far in modo che il teatro possa essere restituito a Napoli per tornare ad avere la sua funzione. I vigili del fuoco stanno indagando per capire quali sono le origini, forse un fatto accidentale però è ancora presto per poter definire esattamente le cause perché si stanno ancora pensando spegnendo dei focolai in un appartamento e quindi ci un po' di tempo per capirlo". "Stamattina ho sentito il ministro della Cultura Giuli che mi ha chiamato e insieme abbiamo deciso che ovviamente anche il governo ci sarà, ho sentito il presidente della Regione Campania Fico e insieme ovviamente lavoreremo per restituire il teatro. Ci sarà la massima collaborazione istituzionale per sanare questa ferita così profonda che ha colpito il cuore della città". Dal bilancio di Manfredi emergono che sono 12 gli appartamenti interessati e che "non tutti erano abitati, alcuni erano degli studi professionali". Ma altri dovranno essere sgomberato per motivi di sicurezza. "Adesso - conclude il sindaco - stiamo quantificando esattamente i residenti. Ci sono i nostri servizi sociali in azione per valutare se è necessario un sostegno per le persone residenti". I pompieri hanno spiegato che sono 60 le persone evacuate dagli alloggi vicino al teatro, alcuni interessati dell'incendio.

"Piena solidarietà alla città di Napoli e alla compagnia del Teatro Sannazaro. Riteniamo che Parlamento, Governo e Regione dobbiamo attivarsi congiuntamente per donare nuovamente alla città un patrimonio dello spettacolo dal vivo, dove hanno recitato - fra i grandi altri - Eleonora Duse, Edoardo Scarpetta, Sarah Bernhardt, Ernesto Rossi, Emma Gramatica, Ermete Novelli ei fratelli De Filippo", ha affermato il presidente della commissione Cultura della Camera Federico Mollicone, responsabile nazionale Cultura di Fratelli d'Italia.

"Esprimo profonda amarezza e dolore per l'incendio che ha colpito il Teatro Sannazaro, luogo simbolo della storia e dell'identità culturale di Napoli", e intervenuto Francesco Silvestro, senatore di Forza Italia. "La mia più sincera vicinanza va alle maestranze, agli artisti, ai lavoratori del teatro e alle famiglie che hanno subito danni alle proprie abitazioni. In momenti come questi è fondamentale che le istituzioni siano unite e presenti, per garantire sostegno concreto e una pronta ripresa. Certo che Napoli saprà rialzarsi anche da questa, facendo forza sulla comunità e sul proprio patrimonio culturale".