Crittografia e terrorismo: l'Intelligence cerca cervelli

High Performance Computing, crittografia, cyber, OSINT, analisi del terrorismo interno e internazionale, contrasto al riciclaggio e alle minacce economico-finanziarie. È l’elenco delle competenze che l’Intelligence italiana sta cercando con una nuova campagna di reclutamento. Il Sistema di Informazione per la Sicurezza della Repubblica ha aperto un avviso mirato per profili altamente specializzati con scadenza alle ore 24 del 20 marzo 2026. L’obiettivo è rafforzare la capacità di risposta in un contesto internazionale “sempre più complesso” perché la sicurezza non è più solo prevenzione sul territorio, ma presidio tecnologico, finanziario, informativo.

E quindi si cercano laureati in ambito informatico, ingegneristico, matematico e fisico per lavorare su architetture HPC, intelligenza artificiale, simulazioni scientifiche e ottimizzazione di sistemi ad alte prestazioni. Profili in crittografia e tecnologie quantistiche, capaci di muoversi tra algoritmi, processori e comunicazioni cifrate. Esperti cyber con competenze in malware analysis, reverse engineering, penetration testing, red e blue teaming, digital forensics. L’avviso punta anche su analisti economico-finanziari per intercettare minacce ai mercati, al patrimonio industriale e alle filiere strategiche, su specialisti OSINT in grado di lavorare su fonti aperte, social media monitoring, deep e dark web e su profili capaci di analizzare terrorismo jihadista, estremismo anarchico, radicalismo interno e fenomeni eversivi.

L’elenco dei settori di interesse è ampio: armamenti e materiali dual use, missilistica, space economy, sistemi satellitari, telerilevamento, lingue rare e dialetti d’area, infografica e produzione di supporti analitici. La procedura è interamente online. Le candidature devono essere presentate attraverso la sezione “Lavora con noi” del sito istituzionale www.sicurezzanazionale.gov.it. All’interno della piattaforma è necessario inserire in modo dettagliato titoli di studio ed esperienze professionali. Il semplice invio di un curriculum allegato non è sufficiente ai fini della valutazione. Sul sito è disponibile anche un tutorial esplicativo che guida passo dopo passo nella compilazione della domanda. La selezione segue un iter strutturato, con verifiche sui requisiti dichiarati e successive fasi valutative. Resta, inoltre, sempre aperta la possibilità di presentare una candidatura spontanea per profili ad alto potenziale, anche al di fuori delle ricerche mirate attualmente pubblicate. Le domande vengono esaminate in base ai fabbisogni operativi e alle priorità individuate dall’Intelligence.