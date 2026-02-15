Fabrizio Corona, il ricovero per una "grave infezione" e le dimissioni. Dove lo aspettano lunedì...
Un ricovero misterioso in cardiologia per una "grave infezione", le foto con gli elettrodi sul petto, l'espressione sofferente. Poi le dimissioni dopo tre giorni dal Fatebenefratelli di Milano e un evento già in programma per lunedì 16 febbraio. "Non mi state fermando, mi state ricreando", aveva scritto su X Corona. Fanpage fa sapere che l'ex agente fotografico, nel pieno di una battaglia mediatica e legale con Mediaset, ha attribuito le sue condizioni alle "macumbe di Signorini".
"Ho un'infezione grave, sto male da tre settimane. Non capiscono", spiega Corona. Tuttavia domani è atteso a Fuorigrotta per un appuntamento pubblico in una tensostruttura.
“Eliminato perché scomodo”. Corona ci riprova e riapre Instagram: il messaggio social
Negli ultimi giorni si era parlato di Corona non solo per le accuse all'ex conduttore del Grande Fratello, Alfonso Signorini, e al blocco dei social imposto per il suo Falsissimo, ma anche per un possibile tentativo di coinvolgimento in politica da parte di Mario Adinolfi e di Roberto Vannacci, fuoriuscito dalla Lega. "Fabrizio alcune volte si è detto interessato a fare politica. Con tanti giovani che non vanno a votare, magari con Corona ci andrebbero", ha commentato Adinolfi. Da Corona non sono arrivate conferme.