Fabrizio Corona, il ricovero per una "grave infezione" e le dimissioni. Dove lo aspettano lunedì...

Foto:  X Fabrizio Corona

Un ricovero misterioso in cardiologia per una "grave infezione", le foto con gli elettrodi sul petto, l'espressione sofferente. Poi le dimissioni dopo tre giorni dal Fatebenefratelli di Milano e un evento già in programma per lunedì 16 febbraio. "Non mi state fermando, mi state ricreando", aveva scritto su X Corona. Fanpage fa sapere che l'ex agente fotografico, nel pieno di una battaglia mediatica e legale con Mediaset, ha attribuito le sue condizioni alle  "macumbe di Signorini".

"Ho un'infezione grave, sto male da tre settimane. Non capiscono", spiega Corona. Tuttavia domani è atteso a Fuorigrotta per un appuntamento pubblico in una tensostruttura. 

 

Negli ultimi giorni si era parlato di Corona non solo per le accuse all'ex conduttore del Grande Fratello, Alfonso Signorini, e al blocco dei social imposto per il suo Falsissimo, ma anche per un possibile tentativo di coinvolgimento in politica da parte di Mario Adinolfi e di Roberto Vannacci, fuoriuscito dalla Lega. "Fabrizio alcune volte si è detto interessato a fare politica. Con tanti giovani che non vanno a votare, magari con Corona ci andrebbero", ha commentato Adinolfi. Da Corona non sono arrivate conferme. 

