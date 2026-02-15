Bergamo, aggressione choc e tentato sequestro: bimba ferita, ma salva

Foto: Ansa

Attimi di paura a Bergamo, nel pomeriggio di ieri, quando un uomo - poi arrestato dalla Polizia - ha improvvisamente afferrato per le gambe una bimba di un anno e mezzo, tentando di strapparla alla madre che la teneva per mano mentre stavano uscendo da un centro commerciale. L'episodio è accaduto in pieno giorno, intorno all'ora di pranzo. La donna è riuscita a opporsi con forza e ha immediatamente chiesto aiuto.

Il padre è a sua volta intervenuto per bloccare l'aggressore, aiutato da alcuni passanti e dagli addetti alla vigilanza, fino all'arrivo delle forze dell'ordine. La bambina è stata trasportata in ospedale per gli accertamenti clinici che hanno evidenziato la frattura di un femore. La Polizia di Stato di Bergamo ha dunque arrestato l'uomo, un cittadino rumeno senza fissa dimora e privo di precedenti di polizia, per sequestro di persona - aggravato, in quanto commesso ai danni di un minore di quattordici anni - e lesioni personali aggravate.

L'individuo è stato posto a disposizione dell'autorità giudiziaria, che ha condiviso ogni fase dell'attività istruttoria e disposto la custodia in carcere in attesa di convalida. Gli accertamenti effettuati, anche grazie alle testimonianze raccolte e all'analisi delle immagini del sistema di videosorveglianza, hanno consentito di ricostruire con precisione la dinamica dei fatti.