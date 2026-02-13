Viterbo, ucciso a coltellate l'ultrà della Lazio Giovanni Bernabucci

Foto: Ansa

Pina Sereni 13 febbraio 2026

L'ultrà della Lazio Giovanni Bernabucci, 51 anni, è stato ucciso a coltellate nel quartiere Santa Lucia. L'omicidio è avvenuto intorno alle 19. Ad aggredirlo sarebbe stato un vicino di casa, David Ernesti, che è stato poi arrestato dagli agenti della questura di Viterbo. All'origine dell'omicidio, secondo una prima ricostruzione, ci sarebbe una lite per futili motivi scoppiata tra Bernabucci ed Ernesti, che vive nello stesso palazzo. Una lite avvenuta la mattina e che si è protratta per l’intera giornata, fino all’aggressione. L’assassino avrebbe estratto un coltello, colpendo più volte l'ultrà fino a lasciarlo a terra in una pozza di sangue. Nonostantei soccorsi tempestivi, le ferite riportate si sono rivelate fatali.

Sul posto sono intervenuti gli agenti della squadra mobile, che hanno subito arrestato il responsabile. A coordinare le indagini è la procura di Viterbo, diretta da Mario Palazzi. Dietro l’omicidio di Bernabucci, che in passato era stato raggiunto da un Daspo, non sarebbero emerse questioni legate al tifo calcistico. Gli investigatori stanno raccogliendo testimonianze e verificando l’eventuale presenza di telecamere di sorveglianza che abbiano registrato la dinamica dell'omicidio.