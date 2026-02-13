Mattino 5, Capezzone sulla transizione ecologica: "Stiamo distruggendo la nostra economia"

13 febbraio 2026 a

a

a

Il settore delle automotive è stato uno dei più colpiti dalla transizione ecologica, che ne ha causato una restrizione del mercato. Di questo si discuteva nella trasmissione di approfondimento Mattino 5, dove nella puntata di oggi è intervenuto il direttore de Il Tempo, Daniele Capezzone: "Noi stiamo distruggendo la nostra economia. Prendi il settore auto, avevamo un settore auto in cui Italia, Francia e Germania erano al top del settore auto. No, sono arrivati i talebani, hanno detto via le auto diesel, via le auto a benzina, tutto elettrico, mi raccomando, sennò distruggiamo il pianeta".

I dati mostrati dal conduttore Francesco Vecchi mostrano che l'andamento della produzione ha infatti subito un profondo collasso, passando da 880.000 a 470.000 vetture nel periodo fra 2023 e 2024. "Questo vuol dire le aziende che chiudono, avete presente le immagini spettrali a Mirafiori", ha concluso Capezzone.