Piano Mattei, la Farnesina lancia un progetto di formazione Pa per i dirigenti africani

Sulla scia di prosecuzione del Piano Mattei, la Scuola Nazionale dell'Amministrazione offrirà corsi di formazione triennali a 1.320 dirigenti e alti funzionari di Costa d'Avorio, Etiopia, Kenya e Tunisia col fine di rafforzarne capacità, competenze e conoscenze. Percorsi formativi integrati e partenariati istituzionali duraturi sono i punti cardine del progetto, che è stato finanziato con 6,5 milioni dal ministero degli Esteri e attuato in raccordo con il Dipartimento della Funzione Pubblica e l'Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo (AICS).

"Investire nella formazione della pubblica amministrazione significa rafforzare le istituzioni e creare le condizioni per uno sviluppo sostenibile e duraturo - ha detto il viceministro degli Esteri Edmondo Cirielli, che oggi 10 febbraio ha inaugurato il progetto presso la Reggia di Caserta - Con questa iniziativa, l'Italia conferma il proprio impegno a costruire partenariati solidi con i Paesi africani, basati sullo sviluppo delle competenze e sullo scambio di conoscenze, con l'obiettivo di trasformare, nel solco del Piano Mattei, la Sede della SNA di Caserta in un hub formativo per i dirigenti pubblici africani".

Il modello prevede una combinazione di moduli in presenza nei Paesi partner, formazione a distanza e sessioni finali presso la sede SNA di Caserta. I contenuti dei corsi sono stati definiti congiuntamente con le istituzioni dei Paesi coinvolti e si concentrano su cinque ambiti strategici come leadership pubblica, semplificazione normativa, digitalizzazione, gestione del debito e procurement.

Un piano che permetterà di trasferire conoscenze utili allo sviluppo verso realtà partner dell'Italia. "La cooperazione con l'Africa è giusta moralmente" ha aggiunto Cirielli, prima di concludere: "Il piano Mattei è una cooperazione win to win"