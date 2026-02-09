Oroscopo, il Cielo di Jupiter di lunedì 9 febbraio 2026: tutti i segni

Foto: Il Tempo

Il Cielo di Jupiter: ecco l'oroscopo di lunedì 9 febbraio 2026 per tutti i segni.

ARIETE

L’inizio della settimana si apre sotto il segno della generosità emotiva. Lunedì vi invita a mettere al centro i sentimenti, soprattutto nei confronti delle persone che amate di più. Il vostro modo diretto e spontaneo di dimostrare affetto diventa una risorsa preziosa, capace di rafforzare legami già solidi e di sciogliere eventuali distanze recenti. Le stelle suggeriscono che proprio attraverso un gesto sincero o una parola detta con il cuore potreste costruire una base più profonda e duratura. È una giornata che vi chiede di dare senza calcolare, perché ciò che donate tornerà amplificato.

TORO

Il lunedì si tinge di dolcezza e stabilità affettiva. Una giornata speciale con il partner, o con una persona significativa, vi permette di mettere da parte le preoccupazioni pratiche e di riconnettervi con ciò che conta davvero. Il buon aspetto di Mercurio favorisce i gesti semplici ma autentici, quelli che parlano più di mille parole. Ritrovare il piacere dello stare insieme vi aiuta a recuperare serenità e fiducia, creando un clima emotivo rassicurante che vi accompagnerà per tutta la settimana. È un inizio lento ma profondamente rigenerante.

GEMELLI

Soffia un vento decisamente romantico sul vostro cielo. Lunedì porta con sé dichiarazioni, parole importanti e una maggiore apertura emotiva, soprattutto da parte di chi vi osserva in silenzio da tempo. Questo clima favorisce passi avanti significativi nelle relazioni, chiarimenti attesi o nuove consapevolezze sentimentali. Le stelle vi invitano ad ascoltare senza razionalizzare troppo: lasciate che le emozioni facciano il loro corso. È una giornata che segna un punto di svolta, capace di dare nuova direzione alla vostra vita affettiva.

CANCRO

L’inizio settimana potrebbe riservarvi una sorpresa sul piano sentimentale. Un nuovo corteggiatore, o comunque una presenza inaspettata, accende curiosità e interesse, portando una ventata di freschezza nella vostra quotidianità. Sole Marte vi invitano a lasciarvi andare, senza però perdere di vista i vostri valori più profondi. L’amore, oggi, va vissuto con leggerezza ma anche con consapevolezza. Seguire il cuore è importante, ma rispettare i vostri confini emotivi lo è altrettanto.

LEONE

La fiducia che gli altri ripongono in voi rappresenta il vostro vero punto di forza in questo lunedì di ripartenza. Relazioni solide, stima conquistata nel tempo e autorevolezza naturale vi permettono di affrontare impegni e responsabilità con eleganza. Plutone vi guarda da lontano e vi indica che il vostro carisma non passa inosservato e che il rispetto guadagnato diventa una sorta di protezione nelle situazioni più complesse. È un inizio settimana che vi conferma nel vostro ruolo e vi invita a guidare con sicurezza, senza arroganza.

VERGINE

L’amore, oggi, chiede meno controllo e più spontaneità. Il lunedì vi invita a mettere da parte critiche, osservazioni puntigliose e vecchie polemiche che rischiano di appesantire i rapporti. Il trigono di Urano suggerisce di seguire il flusso delle emozioni, lasciando spazio a gesti autentici e parole sentite. Costruire un legame più profondo significa anche accettare l’imperfezione, vostra e altrui. È una giornata ideale per ritrovare complicità e rendere più vivo il dialogo affettivo.

BILANCIA

La serenità familiare diventa il vostro porto sicuro in questo inizio settimana. Il lunedì vi invita a rallentare e a dedicare tempo di qualità ai vostri cari, riscoprendo il valore delle piccole cose condivise. Momenti di armonia domestica rafforzano legami importanti e vi aiutano a ritrovare equilibrio interiore. Le stelle ricordano che la felicità, spesso, nasce dalla semplicità: una conversazione sincera, un gesto di attenzione, una presenza costante. Questo clima vi sostiene anche sul piano emotivo.

SCORPIONE

Ultimo giorno Lunare, il satellite naturale vi sostiene con una carica energetica notevole. L’inizio della settimana è ideale per avviare nuove iniziative, dare slancio a progetti rimasti in sospeso o dedicarvi con passione a interessi personali. La vostra determinazione è alta, così come la capacità di affrontare gli impegni con disciplina e lucidità. L’energia indica che questo lunedì può segnare l’avvio di una fase produttiva e concreta, in cui ogni sforzo trova una direzione chiara e promettente.

SAGITTARIO

Un piccolo attrito sul lavoro, in particolare con un collega, potrebbe mettere alla prova la vostra pazienza. Il lunedì vi chiede di rispondere con calma e comprensione, evitando reazioni impulsive. L’aspetto positivo di Nettuno suggerisce di ricordare che l’errore è umano e che l’empatia, oggi, è la vera arma vincente. Gestire una situazione spiacevole con maturità vi permetterà non solo di superarla, ma anche di rafforzare la vostra immagine professionale. La diplomazia vi apre più porte della polemica.

CAPRICORNO

La parola chiave della giornata è sincerità. Il lunedì vi spinge a mostrarvi per ciò che siete, senza maschere né strategie. Essere autentici vi permette di ottenere non solo rispetto, ma anche una sintonia più profonda con chi vi circonda. L’energia favorisce i confronti schietti, i chiarimenti e i dialoghi capaci di rafforzare i rapporti più significativi. Non abbiate timore di esprimere il vostro punto di vista: la vostra trasparenza diventa un ponte, non un ostacolo.

ACQUARIO

Il Sole e Plutone lavorano in sinergia nel vostro cielo, rafforzando il vostro carisma e la capacità di influenzare positivamente chi vi sta intorno. Lunedì vi vede protagonisti naturali, capaci di ispirare, guidare e motivare. Le vostre idee trovano ascolto e la vostra visione viene apprezzata. Lo Stellium vi invita a usare questa influenza in modo costruttivo, creando relazioni sane e collaborative. È un inizio settimana che consolida il vostro ruolo e apre a nuove responsabilità.

PESCI

Saturno ancora pochi giorni nel segno, vi invita alla mediazione. Il lunedì chiede equilibrio e capacità di trovare compromessi, soprattutto nelle relazioni più delicate. Evitare tensioni inutili diventa fondamentale per preservare la pace emotiva. L’energia favorisce il dialogo, la comprensione reciproca e la ricerca di soluzioni che tengano conto delle esigenze di tutti. È una giornata che premia la maturità emotiva e vi insegna che cedere su qualcosa, a volte, significa guadagnare molto di più in serenità.