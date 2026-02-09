Magistrato insulta via social Giovanni Donzelli. La risposta del responsabile FdI

09 febbraio 2026 a

a

a

Bufera social e sdegno per un post pubblicato sui social dal magistrato Emanuela Cozzitorto, alias 'Manu Cozzi', contro il deputato e responsabile di Fratelli di Italia, Giovanni Donzelli. L'offesa del giudice di Torre Annunziata si riferiva a un video del deputato ricondiviso dal suo partito.

"In sintesi, Topo Gigio nel video conferma che con la loro riforma la magistratura 'di sinistra' smetterà di osteggiare il governo (volutamente con la lettera minuscola)" si legge nel post incriminato - ora non più disponibile - a cui Donzelli ha risposto: "Prendo atto che, dopo aver lanciato insulti al sottoscritto come un qualsiasi odiatore seriale e teorizzato che fosse compito per i magistrati di sinistra 'osteggiare il governo', il giudice del tribunale di Torre Annunziata, Emanuela Cozzitorto, ha cancellato il proprio account Facebook. Mi auguro che la protagonista di questo episodio chieda scusa prima di tutto ai suoi colleghi: la paura del referendum sta facendo perdere la testa a quei pochi togati politicizzati che danneggiano l'immagine di tutta la Magistratura. Basta politica nelle pieghe della giustizia, basta corsie privilegiate per i magistrati faziosi".

È intervenuto anche il senatore di Fratelli di Italia, Lucio Malan: "Secondo la Costituzione il giudice deve essere ‘terzo e imparziale’. Non c’è bisogno di dire altro. C’è solo da dire Sì al Referendum!"