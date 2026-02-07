Quarto Grado, "venti righe di omissis". Il movente nel pc di Chiara? E Nuzzi sbotta: non siamo TeleSempio

Ignazio Riccio 07 febbraio 2026 a

Nuovi sviluppi nel giallo che da anni tiene alta l’attenzione mediatica sul delitto di Garlasco. La trasmissione “Quarto Grado”, condotta da Gianluigi Nuzzi, ha svelato, nell’ultima puntata, dettagli finora inediti sulla consulenza informatica disposta dalla Procura di Pavia sui computer di Alberto Stasi e Chiara Poggi.

Secondo quanto riportato dal programma, i quesiti della procura riguardano due dispositivi in particolare: uno appartenente a Stasi e due a Chiara Poggi. Ma è sul secondo quesito relativo al PC di Chiara che si concentrano le maggiori curiosità. Venti righe nella consulenza risultano oscurate, informazioni che al momento non sono note né al Gip né alle parti in causa.

“Ci sono elementi sul PC di Chiara che non conosciamo e che la Procura sta ancora analizzando”, ha spiegato Nuzzi, aggiungendo che la consegna ufficiale della consulenza è prevista entro il 19 febbraio. Una data che potrebbe rappresentare un passaggio cruciale per l’inchiesta.

La vicenda, iniziata nel 2007 con la morte di Chiara Poggi, continua a suscitare grande interesse per i risvolti tecnici e mediatici. L’attenzione si concentra ora sui dispositivi elettronici, nella speranza che possano emergere tracce digitali utili a chiarire dinamiche e responsabilità ancora oscure. Il fatto che alcune informazioni siano state oscurate sottolinea la delicatezza della materia, ma alimenta anche speculazioni e ipotesi, che finora hanno popolato articoli, trasmissioni e social network.

Durante la trasmissione, Nuzzi ha colto l’occasione per ribadire la posizione della trasmissione rispetto al lavoro degli inquirenti. “Non siamo TeleSempio, ma tuteliamo e rispettiamo il lavoro della Procura di Pavia”, ha sottolineato, precisando che il ruolo del giornalismo d’inchiesta è quello di informare senza interferire con l’iter giudiziario.

Il conduttore ha poi riportato un commento di un magistrato, che ha osservato come le modalità di comunicazione degli inquirenti siano cambiate nel tempo. “Una volta i magistrati parlavano troppo, oggi forse parlano troppo poco”, ha spiegato il magistrato, suggerendo che una maggiore chiarezza nei comunicati ufficiali potrebbe contribuire a evitare malintesi o interpretazioni errate.

L’attenzione mediatica si scontra anche con il fenomeno delle fake news. Nuzzi ha precisato: “Ciò che non amiamo né io né tutti quelli che lavorano per ‘Quarto Grado’ sono le fake news, le balle che crescono intorno al silenzio. Un’indagine va protetta, ma va protetta anche dalle stesse fake news”. Le speculazioni sui social e alcune ricostruzioni giornalistiche non confermate rischiano infatti di distorcere la percezione pubblica, creando confusione sullo stato reale delle indagini.

Mentre la Procura di Pavia prosegue con l’analisi dei dispositivi elettronici dei due protagonisti della vicenda, l’opinione pubblica resta in attesa di ulteriori chiarimenti. La prossima consulenza informatica potrebbe rivelare elementi finora ignoti, potenzialmente determinanti per l’evoluzione del caso. In attesa del deposito ufficiale, il giallo di Garlasco mantiene intatto il suo alone di mistero, confermando come, anche a distanza di anni, il mondo digitale possa ancora giocare un ruolo centrale nella ricerca della verità.