Olimpiadi di Milano-Cortina, le prime medaglie italiane. Oro e record per Lollobrigida

Arrivano le prime medaglie per la delegazione sportiva italiana alle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026. Il primo oro se l'è aggiudicato la 35enne romana Francesca Lollobrigida che, nel giorno del suo compleanno, ha segnato un nuovo record olimpico nei 3mila metri femminili di pattinaggio col tempo di 3'54"28. Superata la norvegese Ragne Wiklund e la canadese Valerie Maltais. La premier Meloni ha commentato la notizia rivolgendo i suoi complimenti all'atleta: "Orgoglio azzurro, talento e determinazione. Bravissima!". Grandiosa anche la discesa libera maschile, dove Giovanni Franzoni e Dominik Paris si sono guadagnati rispettivamente argento e bronzo.