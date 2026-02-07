Malasanità, choc a Brindisi: le asportano il surrene sano per errore. Chirurgo citato a giudizio

07 febbraio 2026 a

a

a

Asportato l'organo sano. Non quello con il tumore. Ha dell'incredibile quanto avvenuto nell'ospedale Perrino di Brindisi. Nel settembre 2023 una paziente subì un intervento al surrene sinistro in laparoscopia per asportare una massa tumorale. Il cancro tuttavia era nel surrene destro ma a causa di un refuso in un referto le venne asportato quello sinistro.

Dopo due interventi per dimagrire non riesce più a mangiare: risarcita con 700mila euro

La donna ha sporto denuncia. La procura di Brindisi ha raccolto gli elementi, ha chiuso le indagini e, nei giorni scorsi, ha disposto la citazione a giudizio nei confronti di un chirurgo dell'ospedale. L'udienza predibattimentale davanti al giudice Simone Falerno si terrà il 5 novembre 2026. Il chirurgo imputato deve rispondere di lesioni personali gravissime colpose in ambito sanitario, commesse in concorso di cause preesistenti.

L'odissea della donna, assistita dall'avvocatessa Sandra Di Monte, iniziò nel dicembre 2022 al l'ospedale “Camberlingo” di Francavilla Fontana. Nel referto di una tac si sottolineava una “lesione surrenale dx (destra, ndr) di 4 cm”. Nelle conclusioni del documento, però, viene suggerito un “intervento di surrenectomia sin (sinistra, ndr)”. Il pm Raffaele Casto svolse le indagini attraverso cartelle cliniche e testimonianze. Ora si si valuteranno le eventuali repsonsabilità penali del medico. In ogni caso il macroscopico errore sanitario non potrà essere cancellato.