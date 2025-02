Salento, dopo due interventi per dimagrire non riesce più a mangiare: risarcita con 700mila euro

Gabriele Imperiale 14 febbraio 2025 a

Due operazioni per curare l’obesità, 8 anni di odissea. È la storia di malasanità in cui, suo malgrado, è finita una 46 enne salentina che il 16 dicembre 2016 si era sottoposta ad un intervento per ridurre lo stomaco e che da quel momento ha visto la sua vita cambiare in peggio, arrivando a non poter nemmeno ingerire piccoli bocconi di cibo o sorsi d’acqua. 8 anni di calvario che si sono conclusi con un risarcimento di 700mila euro erogato dalle due cliniche in cui era stata curata, una pugliese e l’altra del nord italia, dai medici in servizio e dalle rispettive compagnie di assicurazione. È l’incredibile storia riassunta da Francesco Oliva sulle pagine de La Repubblica.

Errori su errori da parte delle equipe mediche che ancora oggi gravano sulla 46ennee che accusa nausea ogni volta che mangia e che ha letteralmente visto cambiare in peggio la sua vita. Un passo indietro: è il 16 dicembre del 2016. La donna, allora 38enne, si opera ma subito dopo l’intervento accusa nausea e vomito dopo aver ingerito piccole quantità di cibo. Il suo peso scende dai 138 chili iniziali a 76. Nonostante questo, però, la donna sta male. Si reca allora nel nord Italia e si sottopone ad un nuovo intervento, sperando di porre fine al suo malessere. È il 20 giugno del 2018 e nonostante la nuova operazione, le cose vanno peggio e le sue condizioni si aggravano.

È a quel punto che la donna decide di passare la palla al proprio avvocato. Il caso finisce al tribunale civile di Lecce che dispone degli accertamenti e dispone una consulenza tecnica che alla fine prende atto degli errori commessi dai medici in entrambi gli interventi. Oggi la risoluzione del caso: la giudice Caterina Stasi ha condannato in solido le due cliniche e i medici a risarcire la donna con 700mila euro, una cifra superiore ai 600mila euro ipotizzati dal collegio medico durante gli accertamenti. Sanitari che hanno deciso di non opporsi alla decisione e pagare immediatamente la somma. L’odissea personale della 46enne finisce dopo ben 8 anni.