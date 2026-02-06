cruciani del debbio attivisti

06 febbraio 2026 a

a

a

Sostenere che l'Italia sia un paese repressivo è un'affermazione semplicemente fuori dalla realtà. In questo paese si può parlare, scrivere, dibattere, contestare liberamente e farlo perfino in diretta televisiva. Lo ripeteva a gran voce anche Giuseppe Cruciani che, ospite da Del Debbio alla trasmissione Dritto e Rovescio ieri 5 febbraio, ha fatto scuola a due giovani attivisti in preda all'ideologia. Un ragazzo e una ragazza, che sinteticamente lamentavano di vivere una democrazia illiberale aggravata dal decreto-sicurezza in esame dal governo.

"Lei sta dicendo che c'è l'autoritarismo in Italia, ma lo fa in una televisione nazionale in prima serata. Di che cosa stiamo parlando?", dice Cruciani mettendo gli interlocutori di fronte alle loro contraddizioni. Sarebbe bastata questa ovvietà per spingere gli attivisti a fare ammenda e rendersi conto di averla sparata grossa, ma i due studenti hanno invece tirato dritto e, supponendo circa una militarizzazione delle città, rispondono: "Fatti un giro a Roma, vedi quanto è contenta la gente quando viene la camionetta". Ma il conduttore de La Zanzara taglia corto: "Qualsiasi cittadino italiano, tranne pochi estremisti, quando vedono un poliziotto, non sono felici, sono strafelici. Ne vorrebbero di più per le strade, ne vorrebbero decine di migliaia", con gli applausi che arrivano dal pubblico e, certamente, anche dai molti che seguono da casa.

Il tema delle Forze dell'Ordine resta comunque centrale nella serata. Il ragazzo sosteneva infatti che il pacchetto sicurezza in esame dal Governo crei categorie di nemici: migranti, minorenni con coltelli, attivisti pericolosi. Ma per Cruciani è tutta "filosofia" e, commentando le immagini del poliziotto colpito dagli anarchici, incalza gli attivisti:" I violenti devono andare in galera". Nell’immediato nessuna risposta, poi un debole "lo stabilisce il giudice". Cruciani fiuta subito la verità: "Non rispondi perché hai paura di inimicarti i tuoi amichetti". One man show in diretta a Rete 4.