Anguillara, domani l'ultimo saluto a Federica. Ma troppi misteri sul delitto

Rosa Scognamiglio 06 febbraio 2026

Si svolgeranno domani pomeriggio, alle 14, i funerali di Federica Torzullo, la 41enne uccisa dal marito, Claudio Agostino Carlomagno, nella notte tra l’8 e il 9 gennaio ad Anguillara Sabazia, in provincia di Roma. La funzione si terrà nella chiesa di Regina Pacis, alla periferia della cittadina del lago di Bracciano dove, una settimana fa, sono state celebrate le esequie dei genitori dell’indagato, Pasquale Carlomagno e Maria Messenio, suicidi poco prima che venissero ascoltati dagli inquirenti. La data delle esequie è stata fissata dopo che, mercoledì scorso, la procura di Civitavecchia ha concesso il nulla osta per la restituzione della salma ai familiari della vittima.

Il figlio di Torzullo ascoltato dai pm

Intanto le indagini sul delitto vanno avanti. Il figlio di Federica e Carlomagno è stato ascoltato dai pm in audizione protetta, cioè in presenza del curatore speciale, del tutore legale e di uno psicologo. Il colloquio è servito a ricostruire i rapporti tra moglie e marito, ormai in fase di separazione, e soprattutto a capire se il bimbo, di soli 10 anni, avesse mai percepito tensioni tra i genitori. Quando si è consumato il delitto, il piccolo non era in casa. Il papà, a cui nei giorni scorsi è stata tolta la potestà genitoriale, quella sera lo aveva accompagnato a casa dei nonni materni. All’indomani il bambino sarebbe dovuto partire con la mamma e gli altri familiari alla volta della Basilicata per partecipare al battesimo di un cuginetto. Ma così non è stato.

I dubbi nella versione di Carlomagno

Riguardo all’inchiesta, restano ancora molti punti oscuri. In primis bisognerà stabilire l’ora esatta del delitto. Carlomagno ha raccontato agli inquirenti di aver ucciso Federica attorno alle 6.30 del 9 gennaio, ma la sua versione non convince fino in fondo chi indaga. L’autopsia, infatti, ha evidenziato tracce di cibo non ancora digerito nello stomaco della 41enne, probabilmente il kebab consumato per cena. Da qui l’ipotesi che la donna possa essere stata uccisa la sera prima e poi seppellita, al mattino seguente, nel canneto alle spalle della ditta di scavi e movimentazione terra gestita dal marito, dove è stata ritrovata dopo dieci giorni di ricerche. Dubbi anche sul movente. L’indagato ha dichiarato che, la notte in cui si è consumato il delitto, Federica avrebbe minacciato di chiedere l’affidamento esclusivo del figlio. Gli investigatori non escludono, invece, che il 49enne sia venuto a conoscenza della nuova relazione sentimentale di Torzullo e per questo l’abbia massacrata. Al momento l’uomo è accusato del nuovo reato di femminicidio e occultamento di cadavere: rischia l’ergastolo.