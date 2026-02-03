Torino, forze dell'ordine di nuovo nel mirino. Tre finanzieri feriti nel Cpr

Foto: Ansa

Pina Sereni 03 febbraio 2026

Torino torna al centro dell'attenzione per un nuovo, grave episodio di violenza. "Durante una rivolta all'interno del Cpr del capoluogo piemontese, tre finanzieri del Gruppo Pronto Impiego sono rimasti feriti, confermando un livello di criticità che non può più essere sottovalutato", denuncia il segretario generale Usif Vincenzo Piscozzo. "L'accaduto si inserisce in un contesto già fortemente compromesso, segnato da recenti risultati di particolare intensità e da interventi operativi sempre più frequenti e complessi, che vedono il personale delle Forze di polizia impegnato in condizioni di elevata esposizione al rischio". Per l'Unione Sindacale Italiana Finanzieri "questi eventi non rappresentano più episodi isolati, ma il sintomo evidente di un sistema che necessita di una seria e responsabile revisione già in un quadro caratterizzato da carenze di organico, turnazioni impegnative e un'esposizione al pericolo sempre crescente". "La tutela della sicurezza collettiva non può prescindere dalla tutela di chi ogni giorno garantisce ordine e legalità", sottolinea Piscozzo. "È quindi necessario avviare interventi mirati e tempestivi, orientati a una più efficace organizzazione del servizio, al rafforzamento degli organici e a un adeguamento delle norme alle reali esigenze operative".