Razza Dominante - Crimini e psiche. Viaggio nell'abisso della mente con il nuovo podcast de Il Tempo

Foto: Il Tempo / Ansa

03 febbraio 2026 a

a

a

Il Tempo presenta «Razza Dominante - Crimini e psiche», il nuovo podcast originale scritto e prodotto da Davide Di Santo, che porta gli ascoltatori dentro la mente di chi ha oltrepassato il limite della violenza nei confronti di un altro essere umano. Un viaggio nel lato oscuro della psiche raccontato attraverso casi di cronaca celebri e vicende meno note, con le testimonianze dirette degli psichiatri forensi che hanno incrociato lo sguardo dei protagonisti dei più efferati delitti.

L’obiettivo è comprendere - oltre il clamore del fatto di cronaca - le circostanze psicologiche, sociali e fisiche in cui è maturato un comportamento estremo e letale: quando, come e perché un essere umano decide di colpire un altro essere umano.

Le storie - Le puntate di «Razza Dominante. Crimini e psiche», attraversano con un tono immersivo e coinvolgente alcuni dei casi più inquietanti della cronaca italiana: da quelli legati a Gianfranco Stevanin e Donato Bilancia, spietati serial killer, a Luca Delfino noto come "l’omicida delle fidanzate"; dalla strage del tallio in cui si intrecciano la cronaca e il fenomeno degli hikikomori, alla mattanza del Canaro fino alle vicende meno note della Banda della Magliana. Non mancano episodi dimenticati, come il caso Raso, "fattaccio" della Roma borghese, capace di generare effetti giudiziari senza precedenti.

Gli esperti - Nel podcast intervengono alcuni dei massimi esperti italiani tra cui Stefano Ferracuti – professore ordinario di Psicopatologia forense all’Università La Sapienza di Roma - Ugo Fornari e Francesco Carrieri, autori di centinaia di perizie nei più noti casi di cronaca in cui sono stati chiamati a esprimersi: mostro o folle? Attraverso il loro sguardo, il racconto esplora temi cruciali come la determinazione della capacità di intendere o volere, la pericolosità sociale, la prevenzione dei crimini violenti, il confine duttile e a volte incerto tra follia e lucidità.

I temi - Il titolo «Razza Dominante», che riecheggia un famoso racconto di fantascienza di Fredric Brown, non si riferisce a differenze di etnia o colore, ma a una caratteristica distintiva dell’essere umano. L’uomo, da sempre, è la specie che più infligge dolore ai suoi simili e arriva a "governare" questa violenza, a istituzionalizzarla e talvolta a giustificarla attraverso la cultura, il diritto, il potere. Una riflessione profonda sulla natura dell’umanità, che nel corso dei millenni ha costruito la propria supremazia anche attraverso la sopraffazione. Come afferma l’autore, per quanto possa essere disturbante, «la razza dominante siamo noi». Il podcast invita ad affrontare questa verità scomoda, esplorando la zona proibita dell’intelligenza umana — quella più brutale, violenta, dominatrice — con un unico obiettivo: capire.

Razza Dominante – Crimini e psiche di Davide Di Santo per Il Tempo.

Prima puntata Prima puntata giovedì 5 febbraio, seconda puntata giovedì 12 febbraio. In seguito ogni 14 giorni. Piattaforme: Spotify, Amazon Music, YouTube, le principali app di podcasting e il sito web www.iltempo.it

Soggetto, testi, voce, musiche originali e sound design: Davide Di Santo