Ilaria Salis: "L'episodio del martello...", così l'eurodeputata rovescia la verità su Torino

Ci mancava solo l’ultimo affronto di Ilaria Salis. L’eurodeputata di AVS, che lo scorso sabato 31 gennaio si era detta dispiaciuta di non poter partecipare alla manifestazione di Askatasuna a Torino, è tornata sui social per commentare la guerriglia appiccata dagli anarchici nel capoluogo piemontese. Nel post pubblicato sulla piattaforma X, la Salis dedica ben due righe per prendere le distanze dall'episodio 'del martello' - quello che ha spedito all'ospedale l'agente Alessandro Calista - lasciando ben più ampio spazio all'accusa contro il governo di essere "oppressivo e ipocrita". Un'intensità verbale non rivolta in egual modo anche nei confronti di coloro che hanno messo a ferro e fuoco la città.

A scatenare maggiore clamore è però il rovesciamento della medaglia misto alla stoccata sulle Forze dell'Ordine. "Se si condanna il pestaggio del poliziotto, devono allora essere condannati con la stessa fermezza anche i numerosi – e spesso almeno altrettanto brutali – pestaggi e abusi di potere compiuti dalle forze dell’ordine contro i manifestanti" scrive Salis.

Rispondendo poi alla premier Meloni, che dopo i fatti di Torino aveva auspicato che la magistratura 'valutasse gli episodi per quello che sono e senza esitazioni', la Salis si lancia all'attacco e strizza l'occhio alla campagna No per il referendum: "Il potere politico deve restare nettamente separato da quello giudiziario". Poi chiude: "Il loro obiettivo è evidente, non ne fanno mistero: comprimere lo spazio del dissenso e trasformare progressivamente l’Italia in qualcosa di simile all’Ungheria di Orbán".

La Salis dimentica, forse, che proprio lo Stato italiano e i suoi cittadini le hanno permesso di essere scarcerata dalle prigioni ungheresi e di sedere oggi nelle istituzioni europee di Bruxelles.