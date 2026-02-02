Febbraio da impazzire: 26 scioperi tra aerei, treni, bus e metro. Tutte le date

02 febbraio 2026 a

In pratica uno sciopero al giorno fra treni, aerei, trasporto pubblico locale. Il mese di febbraio conta 26 mobilitazioni proclamate, di cui sei nazionali, con tre date in particolare da segnare sul calendario: il 16 febbraio, giornata nera del trasporto aereo in tutto il Paese; e il 27 e 28 febbraio, quando a fermarsi sarà quello ferroviario interessato dallo sciopero nazionale. Senza dimenticare il 6 febbraio, giorno della protesta di 24 ore del trasporto marittimo e dei lavoratori dei porti di tutta Italia, indetta da Usb. Proteste che oltre a creare disagi ai cittadini avranno ripercussioni importanti anche per le Olimpiadi invernali di Milano-Cortina.

Il calendario - Per quanto riguarda il trasporto aereo, il 16 febbraio sarà il giorno di una serie di scioperi nazionali che renderanno davvero complicato prendere un volo: si fermeranno per 24 ore gli assistenti di volo di Vueling, dalle 00.00 alle 23.59; Ita Airways sarà interessata dallo sciopero nazionale di 4 ore (dalle ore 13.00 alle ore 17.00) indetto da Usb, e da quello di 24 ore (dalle 00.01 alle 24.00 con fasce di garanzie 7-10 e 18-21) indetto da Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti, Ugl Ta, Anpac, Anp; scioperano per 24 ore anche i lavoratori del comparto aereo e aereo-portuale-indotto delle aziende associate a Assohandler (dalle ore 00.00 alle ore 23.59) e i lavoratori di Alha (settore air cargo). Dal 27 febbraio al 28 si ferma invece il trasporto ferroviario per lo sciopero nazionale di 24 ore di gruppo Fsi, Mercitalia Rail, Trenitalia, Trenitalia Tper Scarl, dalle ore 21.00 del 27 alle ore 20.59 del 28 febbraio. A incrociare le braccia saranno tanto il personale di macchina quanto il personale di bordo.