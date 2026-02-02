L'aria che Tira, Caprarica sbotta su Askatasuna: "Intellettuali e politici al corteo sono irresponsabili!"

02 febbraio 2026 a

"Non si va a un corteo come quello senza sapere come finisce e chi ci va. O è un imbecille o è un irresponsabile". A dirlo è il giornalista Antonio Caprarica che, in diretta a L'aria che Tira - trasmissione di approfondimento condotta da David Parenzo su La7 - si è scagliato nella puntata di stamattina 2 febbraio contro i politici, gli intellettuali e i sindacalisti presenti al corteo di Askatasuna dello scorso sabato 31 gennaio. Fra questi, il rinomato fumettista Zerocalcare e, con grandi polemiche, anche il deputato AVS Marco Grimaldi.

La premessa della manifestazione era preoccupante ben prima che il corteo divenisse violento. I presenti dicevano infatti: "Siamo solo all'inizio, è un assaggio di quello che il popolo può fare". Un assaggio diventato velocemente un pasto completo, con una città inghiottita dalla violenza più totale. Il bilancio dei feriti è stato elevato: 96 poliziotti, 7 finanzieri e 5 carabinieri. Fra loro, l'agente Alessandro Calista finito alle cronache per esser stato aggredito a martellate dal branco di anarchici rossi.

"Siccome escludiamo fossero imbecilli, sono irresponsabili. Ognuno si prenda le sue responsabilità - ha proseguito Caprarica, prima di lanciare la frecciata: "Se la sinistra vuole governare si ricordi che l'ordine pubblico democratico è cruciale. Ricordatevi Berlinguer. Cosa centra Askatasuna con i diritti democratici?