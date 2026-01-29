Meteo, che tempo farà a febbraio: nuove perturbazioni, non si ferma il flusso atlantico

Foto: Lapresse

Pina Sereni 29 gennaio 2026 a

a

a

La saccatura depressionaria responsabile del maltempo dei giorni scorsi si muove ancora sul Mediterraneo centrale, con un minimo di pressione al suolo verso i Balcani. La giornata di oggi, spiega il Centro Meteo Italiano, vedrà ancora condizioni meteo instabili soprattutto sulle regioni del Centro-Sud. Per venerdì ci attendiamo piogge e temporali entro sera al Sud con fenomeni localmente anche a carattere di temporale sui settori tirrenici. Con l’arrivo del weekend ecco che il maltempo non mollerà la presa sul Mediterraneo con un minimo di bassa pressione che si muoverà da nord-ovest verso sud-est interessando soprattutto le Isole Maggiori e poi le regioni meridionali. Possibilità di acquazzoni e temporali anche intensi dunque tra sabato e domenica. Gli ultimi aggiornamenti per la prima settimana di febbraio mostrano ancora una fase instabile. Il flusso atlantico sembra infatti non voler placarsi e nuove perturbazioni potrebbero raggiungere l’Europa occidentale e poi il Mediterraneo. Da segnalare che nei giorni centrali della settimana si potrebbe avere anche un afflusso di correnti più miti dai quadranti meridionali con valori anche di 5-7 gradi sopra media al Centro-Sud.

Previsioni meteo per oggi:

AL NORD al mattino cieli in prevalenza coperti; neve sulle Alpi orientali dai 900 metri. Al pomeriggio maggiori schiarite a nord-ovest; residue precipitazioni tra Trentino e Triveneto, con ancora nevicate dai 1000 metri. In serata nuvolosità alternata a schiarite su tutti i settori; nella notte attese nubi basse in formazione lungo la Pianura Padana.

AL CENTRO al mattino cieli a tratti coperti con qualche precipitazione sull’alta Toscana. Al pomeriggio fenomeni sparsi anche su Lazio, Marche e Abruzzo, con neve dai 1300 metri circa in Appennino. In serata e in nottata tempo in deciso miglioramento con ampie schiarite ovunque.

AL SUD E SULLE ISOLE al mattino cieli in prevalenza coperti con precipitazioni diffuse ma a carattere debole-moderato. Più stabile sulle Isole Maggiori. Al pomeriggio non sono attese variazioni di rilievo. In serata tempo asciutto sulle regioni peninsulari con cieli sereni o poco nuvolosi; coperto su Sardegna e Sicilia. Temperature minime in diminuzione; massime in rialzo al Nord, stabili o in calo al Centro-Sud.

Previsioni meteo per domani: