Tempesta su Roma: 150 interventi della polizia locale e vigili del fuoco

Sono circa 150, finora, gli interventi eseguiti da Polizia Locale e Vigili del Fuoco di Roma a causa dell'ondata di maltempo abbattutasi sulla città. Le attività - registrate maggiormente nelle zone Eur, Tintoretto, Monteverde, Prenestino, Cassia e Nomentano - hanno riguardato principalmente la messa in sicurezza delle strade, il mantenimento dei servizi di viabilità e ausilio ai cittadini, ma soprattutto la gestione della caduta rami. Stamane un albero ha ceduto abbattendosi su una Mercedes, in Via dell'Oceano Atlantico. Sul posto è intervenuta la polizia locale del IX gruppo Eur, mentre l'uomo a bordo della vettura, a quanto si apprende, è stato portato in ospedale. Scenario simile, ma senza feriti, è avvenuta in un'area privata in Via Ugo de Carolis, Balduina, dove a esser colpiti sono stati veicoli in sosta e la parte posteriore di un autobus. Dalle ore 8 alle 12 circa, invece, una squadra dei Vigili de fuoco con è stata impegnata nella rimozione di un albero caduto sulla chiesa di Santa Barbara Apostolo, in Piazza dei Geografi zona Tor Pignattara, senza ferire nessuno.