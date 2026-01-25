Crans-Montana, Arditti: "Connivenza in stile mafioso". Cosa nascondono gli svizzeri

Foto: X 4 di Sera

Valerio Castro 25 gennaio 2026 a

a

a

C'è la scarcerazione dietro cauzione di Jacques Moretti, il titolare insieme alla moglie de Le Constellation, il locale di Crans-Montana andato a fuoco nella notte di Capodanno causando la morte di 40 ragazzi. Ma anche le criticità emerse sul fronte delle indagini, oltre a un malcelato fastidio che trapela dalle autorità elvetiche rispetto alla sacrosanta richiesta di verità e di giustizia da parte delle famiglie delle vittime e del governo italiano. Emerge tra l'altro che a marzo del 2024 un altro locale gestito dai coniugi Moretti aveva preso fuoco nel villaggio di Lens, a pochi chilometri da Crans-Montana. Lo racconta in esclusiva il Tg1 che ha mostrato alcune immagini dell'intervento dei Vigili del Fuoco elvetici. Le fiamme avevano completamente distrutto la parte interna del locale che era in fase di ristrutturazione. Nonostante questo però non ci sarebbero stati altri controlli sui locali di proprietà dei Moretti.

Le Constellation era una trappola mortale: "L'uscita di sicurezza era chiusa a chiave"

Il titolare del Constel, come veniva chiamato il bar, è uscito dal carcere grazie al pagamento di una cauzione di 200 mila franchi. Decisione che ha indignato tutti, a partire dal governo che ha richiamato il nostro ambasciatore a Berna. Nel corso di 4 di sera weekend, su Rete 4, Roberto Arditti invita tutti "ad avere tutta l'attenzione possibile e immaginabile sui due titolari del locale che possono diventare l'epicentro di tutte le tensioni, ma deve essere altrettanto chiaro e qui la pressione diventa istituzionale". Ebbene, sottolinea l'editorialista de Il Tempo, il dramma di "Crans-Montana che ha 10.000 abitanti non sarebbe potuto accadere senza una connivenza di stile mafioso, perché di questo si tratta, che coinvolge le istituzioni locali" afferma Arditi sull'assenza di controlli nel locale e le carenze nelle misure di sicurezza, "è impensabile che le cose possano essere andate in quel locale per anni in questo modo, nella totale inconsapevolezza del contesto cittadino".